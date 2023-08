“Sufrí una conmoción cerebral que ha persistido; fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos”: Sammis Reyes explica su retiro de la NFL

Sammis Reyes puso fin a su paso por la NFL. El primer chileno en participar de la competición, que en mayo recaló en el Jacksonville Jaguarse, anunció su retiro tras sufrir una conmoción cerebral que le ha impedido practicar con normalidad.

A través de un video en Instagram, el chileno explicó su situación. Antes hizo un repaso de toda su carrera, que incluyó los esfuerzos que realizó para llegar al más alto nivel.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba. Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL. Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud”, justifica.

La alerta llegó este domingo. El deportista de 27 años fue relegado por los Jacksonville Jaguars, tras tener pasos por los Washington Commanders y los Chicago Bears. Nuevamente no ha podido tener una pretemporada normal, debido a las lesiones. Es la tercera vez que sufre algún problema físico.

Al mismo tiempo, los Jaguars oficializaron la llegada de un nuevo fichaje, el tackle ofensivo Bobby Evans. Este movimiento significó que Reyes fuera colocado en la lista de reservas y retirados.

La decisión se produjo en medio de problemas en torno a la salud del chileno. El atleta nacional fue incluido en la lista de contusiones de su escuadra, lo que indicaba que sufrió un golpe en su cabeza que obligó a activar el protocolo de conmoción. Esto también explicaba su ausencia en los últimos entrenamientos del equipo.

Esto provocó que quedara fuera de la convocatoria del primer duelo de pretemporada ante los Dallas Cowboys, que se disputó este sábado 12 de agosto. El nacional se encontraba posicionado como el séptimo tight end (ala cerrada) en el depth chart de Jacksonville, es decir, en la lista de consideraciones para jugar la liga norteamericana.

El oriundo de Talcahuano llegó a un equipo joven con mucha proyección, que disputó los playoffs de la última temporada de la NFL, y donde aspiraba a ser importante. Sin embargo, su suerte cambió y ya no estará en los planes del entrenador Ron Rivera.

El chileno estaba revirtiendo su situación. Luego de tener un auspicioso 2021 en Washington, donde alcanzó a disputar 11 encuentros en la temporada regular, pasó a tener un pésimo contexto en Chicago, puesto que no jugó en todo el año. Reyes estaba en su proceso de desarrollo. Sus virtudes físicas, donde destacan sus 1.96 metros y 118 kilos, lo tenían con posibilidades de adentrarse como un importante en el roster del incipiente equipo de los Jaguars.

La historia de Sammis Reyes, sin embargo, llegó a su fin. El primer chileno en disputar la NFL tuvo que retirarse por una conmoción cerebral que amenazaba su salud de cara al futuro.