Sin Claudio Bravo por lesión: el Betis de Pellegrini supera agónicamente al Villarreal del suplente Brereton

La primera jornada de LaLiga inició con un duelo crucial para los futbolistas chilenos. El Villarreal de Ben Brereton recibió en el Estadio de la Cerámica al Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. Finalmente, el cuadro verdiblanco se impuso por 2-1 tras un agónico gol en el quinto minuto de descuento.

En la previa no hubo buenas noticias para los nacionales. Mientras que el oriundo de Stoke-on-Trent fue relegado a la suplencia por Quique Setién, el guardameta no fue convocado. El nacido en Buin no pudo recuperarse de las molestias que lo alejaron de los últimos cuatro entrenamientos y se quedó fuera del estreno por el certamen hispano. “Más tarde tendremos clara la parte médica para este partido, debemos ver bien la situación de Claudio”, señaló el técnico de 69 años sobre la lesión del portero.

El inicio fue trabado. Hubo mucha intensidad y roce, sobre todo en el centro del campo. Las numerosas faltas no permitieron un juego fluido durante los primeros minutos. A pesar de esto, el conjunto verdiblanco se las arreglaría para descontar.

En el 19′, Ayoze Pérez sentenció un gran contragolpe y marcó la apertura de la cuenta. La defensa del Betis recuperó y tuvo una salida rápida. Isco, el flamante refuerzo de Pellegrini, habilitó a Luiz Henrique, que arremetió por derecha. El brasileño se frenó y enganchó en la línea, dejando tirado a Alex Moreno. Centró atrás y el volante anotó llegando desde atrás. Una gran jugada colectiva.

El elenco bético se envalentonó y fue en busca de otra anotación. Presionaron sobre el arco del sueco Filip Jorgensen, que le ganó la pulseada a Pepe Reina, el jugador más longevo del campeonato español, que cumplirá 41 años el próximo 31 de agosto. En el 36′, en un tiro libre y una posterior jugada elaborada, Guido Rodríguez marcó el segundo tanto tras asistencia de Isco. No obstante, el gol fue desestimado por posición de adelanto y el Betis se iría al descanso ganando por la mínima.

Ausencia de Brereton

El Villarreal salió con otra mentalidad en el complemento. El Submarino Amarillo salió a proponer bajo la dirección de Alex Baena y fue en busca del empate. Incluso, a seis minutos del inicio, tuvieron la ocasión más clara. Juan Foyth se impuso en un tiro de esquina y Alexander Sorloth se encontró con el rebote, pifiando casi en la boca del arco.

En el 60′ llegaría el descuento tras un tiro libre servido por Baena y un cabezazo de Jorge Cuenca. El central se impuso en el área bética y con un gran remate superó a Rui Silva, marcando la paridad en el recinto de Castellón. El Betis se vio superado en la segunda parte y el Ingeniero realizó una serie de sustituciones.

En el 83′, Setién mandó al campo a Suárez y a Morales. Esto sumado a los ingresos de Pedraza y Capoue, en distintas instancias, lo dejaron sin ventanas de cambio. Por ende, Brereton se quedó sin opciones de debutar oficialmente con el Villarreal.

Con el tiempo reglamentario cumplido, aún quedaría espacio para más. En el quinto minuto de descuento, Sabaly desbordó por derecha y habilitó a Willian José. El lateral sacó un centro al segundo poste y el artillero se zambulló para anotar un gol de gran factura. La anotación sería suficiente para desnivelar la balanza y entregarle el triunfo a su equipo. En la próxima jornada, el Submarino Amarillo deberá visitar al Mallorca, mientras que el Betis recibirá al Atlético de Madrid.