Entrenador del Villarreal revela que Ben Brereton está “sufriendo” en España

Ben Brereton dio el gran salto de calidad que ansiaba para su carrera. Llegó al Villarreal, una escuadra que integra la liga española, una de las más importantes del mundo, y que en el último tiempo hasta se ha convertido en animadora del fútbol europeo. Ese solo paso significa un motivo suficiente para que el delantero, quien se ha convertido en una de las principales figuras de la Selección, esté feliz.

Sin embargo, el atacante aún no lo pasa bien. Ha tenido que lidiar con distintos factores. Primero, el cultural y el idiomático. Y, luego, hasta las diferencias en el clima respecto del que acostumbraba vivir en Inglaterra, donde se transformó en un factor clave del Blackburn Rovers, aunque no consiguió el objetivo de llevarlo a la Premier League.

La voz del técnico

La alarma la encendió Quique Setién, el técnico del Submarino Amarillo. “Este periodo de adaptación le está costando por el calor que hace, se ve que está sufriendo como un condenado. No es fácil para los que viven aquí, imagínate que en Inglaterra estuvimos a 12 ó 13 grados. A él le ves la cara, pero la intención e ilusión que tiene se palpan, y sus ganas de aprender y mejorar cosas”, planteó el estratega en la conferencia de prensa previa al choque ante el Betis.

Sin embargo, el ex técnico del Barcelona precisó que confía absolutamente en su capacidad y, sobre todo, en la versatilidad que le ofrece. “Afortunadamente para él y para el equipo, esa posición por fuera también lo puede contemplar. Nuestros mecanismos le permiten no tener que estar pegado en banda, sino jugar un poco más adentro y aprovechar su capacidad para desmarcarse desde esa posición”, especificó.

Quique Setién, técnico del Villarreal (Foto: Reuters)

“De punta también, porque es un jugador que tiene muy buenos movimientos y me parece interesante porque conectamos mucho con los interiores para filtrar pases hacia adelante y necesitamos jugadores con esa capacidad y velocidad para desmarcarse. Ya nos ha dado demostraciones en la pretemporada en las dos posiciones. En cualquiera de ellas nos puede venir bien, irá en función de las necesidades del equipo y la competencia que puede tener en ambos puestos”, insistió respecto de la utilidad que puede significar para su sistema de juego.

Apoyo total

En el Villarreal, la confianza en Brereton es total. “Necesitamos el entendimiento de él y otros jugadores nuevos sobre el tema de la presión, de hacer una buena presión, elegir bien dónde tienen que ir y cuándo”, planteó Setién.

En ese contexto, la paciencia toma una importancia clave. “Le damos un margen. No tiene problema. Cuando hay que explicarle o no entiende algo lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero Ramiro habla con él mucho y no tiene problemas en entender las cosas, lo que no comprendió se le aclaran y no hay problemas, es una cuestión de tiempo, él va a disponer de ese tiempo, se tiene que aplicar un poco y va a ir entendiendo todo”, expresó el estratega.

De hecho, Setién terminó valorando el respaldo que sus compañeros le han dado a Brereton y reveló que fue el plantel el que decidió que ejecutara el penal ante el Niza, en la pretemporada, para que marcara su primer gol y adquiriera mayor confianza. “No había decidido quién iba a patear el penal, hay cosas que los dejamos a ellos”, reveló.