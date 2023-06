Sammis Reyes se sincera en su nueva etapa en la NFL: “Quería ir a un equipo ganador, donde realmente pudiese hacer algo especial”

En su tercer año en la NFL, Sammis Reyes (27 años) sabe que está listo. Tras pasos por los Washington Commanders y Chicago Bears, el maipucino llega a Jacksonville Jaguars, un equipo joven, de tremendo potencial y que ya llegó a los playoffs esta última temporada.

Desde Florida habla con La Tercera de esta nueva experiencia, sus sueños y la responsabilidad social que conlleva ser un deportista de alto rendimiento. Una conversación profunda, que muestra su versión más humana. No es solo el Ala Cerrada de la franquicia liderada por Trevor Lawrence, es un atleta con los pies sobre la tierra y la palabra superación en su ADN.

Este año tuvo reuniones con los Eagles, Bengals y Jaguars, tres equipos importantes de la liga. ¿El nombre de Sammis Reyes ya se metió en la NFL?

Definitivamente. El año pasado tuve una lesión y no tuve mucho control sobre ella, pero ahora estando sano, conociendo mucho mejor el juego y entendiendo el libro de jugadas de mejor manera, creo que el potencial que todos sabían que tenía al entrar a la liga, finalmente, se puede ir concretando. El Sammis Reyes de hoy es muy distinto al de ayer.

¿Qué cosas ha mejorado?

Mis rutas son mucho mejores. Mis manos han mejorado, mi conocimiento, mi mentalidad. Me enfoqué en cada detalle. Me enfoqué cada hora de cada día, y desde que me levantaba hasta que me dormía pensaba en cómo podía mejorar. Creo que ese nivel de extremismo es lo único que te va a llevar a rendir a este nivel.

¿El año sin jugar en Chicago también le ayudó a poder entender mejor el juego?

Sí, en mi segundo año ya me sentía mucho más cómodo. Lamentablemente, en Chicago pensaron que era una buena idea cambiarme de posición, salir de la ofensiva y pasar a ser Defensive End. Yo no tuve mucho que decir en ese tema, pero lo hicimos y me extendieron una oferta para este año, porque seguían pensando que podía jugar bien de defensa. Con todo el respeto del mundo la declinamos, porque con mi equipo sabemos lo buen Tight End que puedo ser. Queríamos apostar nuestras cartas por esa posición y hoy se están viendo los beneficios de esa decisión.

De todas formas imagino que hubo frustración por no jugar...

Hubo mucha frustración, pero uno tiene que tener un temperamento el cual no te deje llevar a pensar tan negativamente con experiencias negativas ni tan positivamente con experiencias positivas. Creo que uno tiene que ser balanceado y estratégico en su forma de pensar. Con el tiempo he mejorado mucho eso. ¿De qué me sirve estar frustrado y quejarme de no poder jugar? En nada. Entonces la energía la enfocaba en qué tengo que hacer para mejor, qué tengo que hacer para que no pase de nuevo. Me enfoqué en que tenía un año de entrenamiento para mejorar, sin tener que preocuparme tanto de mis cargas, entrenando más fuerte, preocupándome de detalles. Hoy después de todo ese año de haber trabajado lo más duro que lo he hecho en mi vida, tengo que demostrar que con todo ese sacrificio puedo ser un gran Tight End en la NFL.

Y ahora llega a uno de los equipos estelares de la liga...

Cuando estábamos buscando equipo, esa fue una conversación que estaba sobre la mesa. Queríamos ir a un equipo ganador, un equipo donde realmente pudiese hacer algo especial. Por eso nos visitamos con los Eagles, por eso visitamos Cincinnati. Y este equipo está en esa conversación. Además, con Jacksonville siempre sentimos que yo encajaba mejor en el plantel.

¿Qué se puede esperar de los Jaguars y de usted para esta temporada?

Hemos hablado mucho de objetivos individuales y grupales, obviamente el grupal es ganar. Este es un equipo que fue a playoffs la temporada pasada, con mucho potencial, con un quarterback como Trevor Lawrence, que va a ser uno de los mejores de la liga. En lo personal, este es el año para concretar cosas que yo sé que puedo hacer y que el equipo confía en que puedo hacer. Creo que lo más importante es ganar, volver a lo esencial de por qué estamos jugando este deporte. Queremos ser un equipo que esté peleando por ganar un Superbowl.

¿Se ve con chances?

Hay 32 equipos en la NFL, lo que quiere decir que tenemos una de 32 chances de poder lograrlo. No son malas chances, pero tenemos que trabajar para aquello, partir de lo básico. Esas son las cosas que los entrenadores hacen muy bien y que Doug Pederson, nuestro head coach, tiene en sus manos.

Mencionó a Trevor Lawerence, un jugador muy mediático desde su etapa universitaria ¿Ha podido compartir con él? ¿Tiene aura de super estrella?

Se ve como un chico super normal, solo que juega fútbol americano, es mariscal de campo y es muy bueno. Aparte de eso en el camarín es un muy buen tipo, he tenido la chance de estar con él solo un par de días dentro de los entrenamientos, pero se nota que es buena persona. Todos los compañeros de equipo lo aman, entonces que mejor que poder balones de Trevor y ojalá poder anotar un par de touchdown.

¿Un nuevo desafío en una nueva ciudad lo puede ayudar a salir de la zona de confort y encontrar su mejor versión?

Yo pongo mucha atención a salir de mi zona de confort todos los días. Es algo a lo que me empujo a hacer, entonces esto (cambiar de ciudad) va a ser lo que menos va a afectar mi juego, porque inconscientemente yo salgo de eso todos los días. Mis objetivos me mentalizan a cada día ser un mejor jugador, que es lo que estoy buscando. Irme a Jacksonville, a un estado y clima nuevo no me afecta. Yo me fui de Chile a los 14 años y no creo que haya nada más difícil que eso. Ir a un país donde no te conoce nadie y donde no hablas el mismo idioma que tus compañeros de primero medio. No creo que haya algo más incomodo que no hablar el mismo idioma que tu profesor de matemáticas cuando eres joven.

Lo quiero sacar de la NFL un poco. ¿Qué opina del caso de Ja Morant? Para usted, ¿qué tan importante es dar el ejemplo?

Es un tema súper complejo, porque siento que no todos los deportistas quieren la responsabilidad de ser un ejemplo. Es una responsabilidad pesada, porque conlleva a que lo que digas, hagas. Y eso es difícil para cualquier persona. Ja Morant es una estrella joven y, tal vez, no quiere esa responsabilidad de ser un jugador de la NBA y de ser un ejemplo. Yo pienso que eso está mal, porque no solo quiero ser un ejemplo para las personas que vienen detrás de mí, sino también para Sammis Reyes cuando tenía 10 años. Yo siento que mi responsabilidad como humano es ser la persona más honorable que pueda.

Habla del Sammis de los 10 años, pero ¿cómo ve al Sammis de 35?

Tengo que controlar mi mente para no llevarme a pensar en lo que voy a hacer después del deporte. Para ser el mejor jugador de la NFL que puedo ser, tengo que enfocar mi energía 100% en maximizar los años que me quedan jugando. Después de eso, tengo mucho por conversar, por compartir. En el 2019 empecé a escribir un libro que todavía se está escribiendo, y es algo que no puedo esperar a sacar al mundo.

¿De qué trata?

Es un libro de superación mental, de cómo entrenar la mente. Me gustaría poder regalar el libro en todos los colegios de Maipú, quizás llevar ese mismo libro de una forma más virtual, que se pueda hacer algo didáctico, que los chicos tengan una mejor experiencia al leerlo. Ese día va a ser súper especial.