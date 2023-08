“No me vuelvas a decir eso”: Arturo Vidal se indigna por el reproche de un hincha de Colo Colo

Arturo Vidal suele responderle a sus detractores. El volante utiliza constantemente las redes sociales y, normalmente, recibe comentarios de elogios. Sin embargo, en ocasiones, también recibe mensajes de gente que le expresa su descontento con algunas situaciones. Cuando eso sucede, el mediocampista no guarda silencio y replica.

En esta ocasión, el futbolista tuvo un tenso intercambio con un hincha de Colo Colo. La discusión se dio a través de Twitch, plataforma que el seleccionado nacional utiliza desde principios de 2023 y donde puede tener una interacción mucho más directa con sus seguidores. Ellos comentan y Vidal va leyendo sus apreciaciones.

Tras el empate entre albos y piratas, el ex Inter de Milán valoró el nivel que exhibió el elenco aurinegro. “Igual es difícil Coquimbo, tienen buen equipo, aparte son guerreros”, señaló el otrora Bayern Múnich. Sin embargo, fue tajante a la hora de predecir quien ganará el Campeonato Nacional. “Colo Colo va a ser campeón, tienen que estar tranquilos, somos lo más grande”, dijo.

Tras su sentencia, vino la discusión. El seguidor del cuadro de Pedrero le reprochó a Vidal que haya elegido continuar en Brasil, luego de su mediática salida del Flamengo. En su criterio, el ex Juventus ha sido un malagradecido con la formación que tuvo en el Cacique, porque ha postergado un eventual retorno al fútbol chileno. Este comentario no le gustó a Vidal. “Nunca se me ha olvidado que salí de Colo Colo amigo”, respondió.

“Lo he representado en todos lados, no me vuelvas a decir eso”, agregó de manera tajante el actual volante del Athletico Paranaense. En más de una ocasión, el jugador de la Roja ha expresado su intención de volver a Chile en algún momento de su carrera, pero, a sus 36 años, esto no ha estado cerca de suceder.

Arturo Vidal, jugando por el Athletico Paranaense.

Actitud repetitiva

Los intercambios de Arturo Vidal en la web son constantes. Cuando estaba en el Flamengo, el chileno no dejaba pasar los comentarios de los fanáticos cariocas que no estaban contentos con su desempeño. “Tu físico, tu fútbol, tu porte, tu corte de pelo, el color, ya no corresponde con tu edad. ¡Por favor! ¡Aléjate ya! Eres la novia tóxica que no sabe cuándo parar”, le dijo en una ocasión un usuario.

Esto enervó al King, quien no dudó en responderle. “Tení la media perso, huevón payaso”, le escribió el futbolista nacional. Ese fue uno de sus últimos momentos polémicos cuando todavía vestía la casaquilla del cuadro de Río de Janeiro.

Claro que hubo más, el más bullado a principios de año y que, precisamente, también involucró al equipo de Pedrero. “Todo puede pasar. Si Colo Colo quiere pelear por la Copa Libertadores, que me vengan a buscar y nos vamos”, dijo en Twitch. Eso cayó mal en todos los estamentos del equipo rojinegro. Incluso los fanáticos más categóricos pidieron su desvinculación. Finalmente esta se dio varios meses después y en un contexto muy diferente.

Aun así, en esa ocasión, Vidal tuvo que retractarse de sus dichos. “Flamengo siempre. Yo amo a Flamengo y quiero estar siempre aquí”, posteó solo días después de haberse ofrecido a la escuadra nacional.