El desplome de Arturo Vidal: el Rey es el futbolista que más se devaluó de los chilenos que militan en el extranjero

Sin espacio en el Flamengo, y con un evidente cortocircuito con Jorge Sampaoli (con quien coincidiera en una época gloriosa de la selección chilena), Arturo Vidal cambió Río de Janeiro por Curitiba. El Athletico Paranaense le abrió las puertas para recobrar la regularidad que el King dice merecer. El fin de semana, fue titular en el empate 3-3 del Furacao con el Cruzeiro, por el Brasileirao, con un ojo puesto en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Paranaense es una de las últimas estaciones de Vidal dentro de una carrera extensa y muy laureada, compitiendo y destacando en la élite europea. Fue campeón en la Juventus, en el Bayern Múnich, en el Barcelona y en el Inter de Milán. En su retorno al continente, ganó la Libertadores con el Flamengo. Hoy, a sus 36 años, no atraviesa la etapa más brillante de su trayectoria deportiva. El paso del tiempo también es un factor. Por muy emergente en su país que sea el Athletico, la caja de resonancia que posee es menor en comparación a sus anteriores elencos.

Pero más allá de cualquier apreciación, los datos también reflejan el actual estatus del futbolista oriundo de San Joaquín. Arturo Vidal sufrió una drástica baja en su valorización. La última actualización del sitio Transfermarkt, especializado en estos asuntos (del 25 de julio), da cuenta de una considerable devaluación del valor de mercado del mediocampista. Si se toma en cuenta el valor del 1° de enero de 2023 al más reciente, cayó en un 58,8%.

A inicio de año, Vidal tenía una valorización de 1,7 millones de euros (1,9 millones de dólares). Ahora, el jugador aparece con un valor de sólo 700 mil euros (US$ 772 mil). En poco más de un semestre, bajó del millón de la moneda europea. Lamentablemente para él, los guarismos lo dejan como el jugador nacional que más devaluó su precio, según los datos de Transfermarkt: casi un 60%.

La foto del momento dista mucho de otra época. Uno de los bastiones de la Generación Dorada de la Roja llegó a tener una valorización de 45 millones de euros, su cifra récord según el portal antes mencionado. Fue en julio de 2014, cuando estaba en la Juventus. Al año siguiente, disputó la final de la Champions League ante el Barcelona, en el Olímpico de Berlín. Revisando su curva de valorización, ésta empieza a caer desde que se fue del Bayern Múnich al Barcelona. En abril de 2020, ya estaba en los 11 millones de euros. Para diciembre de 2020, en el Inter de Milán, Vidal estaba en los 8 millones. Un año más tarde, bajó a los 2,5 millones.

La curva del valor de mercado de Vidal. Imagen de Transfermarkt.

Después de Vidal, el jugador chileno que más disminuyó en su cotización es Tomás Alarcón, cuya carta le pertenece al Cádiz de España. Luego de un préstamo en el Zaragoza, el ex O’Higgins volvió al equipo amarillo, con la incertidumbre de saber si integrará o no el plantel en LaLiga 23-24. El mediocampista bajó su valor en un 50%, estando hoy en 1,5 millones de euros. El tercero en la lista es Joaquín Montecinos, quien fichó en Gallos Blancos de Querétaro tras salir de Xolos de Tijuana. El ex Audax Italiano bajó un 44,4%, quedando en el millón de euros.

Un panorama completamente distinto tiene, por ejemplo, Ben Brereton Díaz. El delantero chileno-inglés es actualmente el futbolista nacional más valioso. El hombre del Villarreal, fichado como agente libre por el Submarino Amarillo, tras finalizar su vínculo con Blackburn Rovers, tiene un valor de mercado de 16 millones de euros (más de US$ 17 millones). En el segundo lugar de la lista aparece Guillermo Maripán, del Monaco, con 10 millones de euros. El podio lo cierra Diego Valdés, del América de México, con una cifra de 6,5 millones de la moneda europea.

¿Y Alexis Sánchez? Transfermarkt lo ubica en el décimo puesto entre los chilenos, con una valorización de 4 millones de euros. Hoy por hoy, el tocopillano tiene la carta en su poder y todavía no define su futuro, si continúa en Francia o elige otro destino.

En lo inmediato, Vidal y compañía tienen la serie ante Bolívar por los octavos de final de la Libertadores. Su vínculo con el Furacao es hasta diciembre. Hace varias semanas, cuando todavía pertenecía al Flamengo, declaró que su permanencia en Brasil será hasta fin de año.