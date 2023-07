Arturo Vidal ataca a sus críticos por los dichos contra Jorge Sampaoli: “Son chunchos todos”

El debut de Arturo Vidal con el Athletico Paranaense quedó a segundo plano luego de las explosivas declaraciones del mediocampista chileno una vez finalizado el encuentro. Ahí se refirió en duros términos a su antiguo entrenador Jorge Sampaoli.

El ex Juventus se mostró dolido por lo vivido durante su paso por Flamengo y culpó directamente al argentino por los pocos minutos que tuvo en sus últimos meses en el club. “Me siento muy feliz. Siempre estuve preparado para jugar, solamente que me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores”, expresó en la transmisión oficial.

Declaraciones que se mantuvieron en la conferencia de prensa que realizó Vidal tras el encuentro que terminó 2-0 a favor de su equipo ante el Bahía, por la fecha 15 del campeonato local. “Para mí lo de Sampaoli es un tema cerrado. Ahora me di cuenta de lo que mucha gente me decía de quién era, nunca hice caso”, lanzó de entrada.

“Ahora me di cuenta de la persona que es, del entrenador que es y la verdad me siento feliz de ya no estar con él”, expuso después.

Obviamente los comentarios hicieron eco en el público nacional, quien se mostró dividido ante los dichos del campeón de América. Muchos apoyaban el discurso de Vidal, pero también llegaron en masa las críticas en redes sociales. Algo que no pasó desapercibido para el ex Colo Colo.

“Son chunchos todos”, comentó en una publicación que subió a Instagram y que se llenó de comentarios de gente reclamando su comportamiento con Sampaoli.

Otro dardo del futbolista nacional, quien ha tenido un debut muy polémico con la camiseta del Paranaense por sus declaraciones. Con la tensión al límite, habrá que ver si el DT argentino decide responderle a su ex pupilo, con quien ganó la Copa América de 2015 y llevó a Chile al Mundial de Brasil 2014.