El recado de Sergio Vargas para Johnny Herrera: “En los últimos 30 años no hay un arquero mejor que yo en la U”

Sergio Vargas y Johnny Herrera nunca tuvieron una buena relación. Las grandes diferencias comenzaron cuando Víctor Hugo Castañeda, en ese entonces director técnico de la U, sacó al primero de la titularidad, para pasarle los guantes al joven portero de Angol, en la temporada 2002.

Casi 21 años después, la guerra entre ambos continúa y cada cierto tiempo, uno de los dos lanza un dardo. Tal como lo hizo Vargas en el espacio Sabor a Gol de TNT Sports, donde expulsó a Herrera del olimpo azul y se declaró como el mejor portero que ha tenido Universidad de Chile en las últimas tres décadas.

“De los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, sentenció Superman.

Acto seguido, el argentino protagonizó las vueltas olímpicas con los azules en 1994, 1995, 1999 y 2000 nombró a los otros porteros que destacan en la historia del conjunto laico. “Manuel Astorga en los ‘60, Hugo Carvallo en los ‘70″, manifestó el guardameta.

Luego contó que su talento fue moldeado por el preparador Miguel Ángel Santoro, “quien formó a un montón de arqueros, entre ellos al campeón del mundo, Dibu Martinez” y agregó que “tuve la suerte porque él era el técnico del equipo de la Quinta División, no existía preparador de arqueros como tal. Fui su regalón, me daba zapatos de fútbol. En esos años yo no tenía ni guantes de arquero y me conseguía con el utilero los guantes rotos para cocer los míos”.

Y de Johnny no habló más. Pero se entiende, pues el excampeón de América llegó a decir que “nunca me gustó como atajaba Sergio. Siempre miré más afuera, a otros arqueros” y aclaró que “no soy un enemigo de Vargas, lo que sucede es que nunca fue mi amigo. Con Sergio sólo fuimos compañeros”.

Frase que fue respondida años después con un particular ninguneo: “Definen como ‘clasiquero’ a un jugador que perdió casi siempre y tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirrival”, concluye Vargas.