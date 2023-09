La crítica de Lionel Messi al PSG por no darle un reconocimiento tras el Mundial

Lionel Messi no la pasó bien en el PSG. Desde su partida, el astro argentino ha dejado en claro en varias ocasiones que su estadía en París no fue la que esperaba. La hostilidad de la gente terminó pasándole la cuenta, sobre todo luego del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina venció, precisamente, a Francia, en la final. Ese punto de quiebre significó que los forofos galos no le reconocieran ni las buenas.

Ahora, desde afuera, el rosarino aprovecha de lanzar sus dardos. “La verdad es que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien no estaba bien yo ahí, me tocó ser campeón del mundo”, disparó, en diálogo con el programa Olga.

En esa línea, Messi también apunta sus dardos a la dirigencia del Paris Saint-Germain, por lo haberle reconocido su logro planetario cuando volvió de la cita. “Fui el único jugador que no obtuvo reconocimiento entre los 25 jugadores (del plantel de la Albiceleste)”, expuso. Tradicionalmente, los clubes europeos suelen homenajear a quienes levanten el trofeo de los mejores, más allá de su nacionalidad.

Pese a que antes de viajar a Qatar había dicho que era su último Mundial, ahora no descarta de plano disputar el de 2026. Sin embargo, Messi sostiene que sigue viendo de lejos aquel campeonato. “No lo pienso todavía. Pienso en la Copa América y mi objetivo es llegar bien. Después de eso se verá, depende de como me encuentre. Faltan tres años aún”, declaró.

Messi, en una conferencia del Inter Miami. Foto: Jim Rassol-USA TODAY Sports

Tampoco quiere hablar de su eventual retiro, algo que también vislumbra lejano en el tiempo. “No quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante al dejar Europa y venir a Estados Unidos, ahora no estoy mirando el siguiente paso. A mi me gusta jugar. Tengo la suerte de tener un laburo (sic) que me encanta. Tengo responsabilidades y objetivos, pero es algo que hago desde chico. No sé que voy a hacer después. Quiero estar relacionado al fútbol”, aseguró.

¿Se retira en la MLS?

En su arribo a Norteamérica, Leo Messi no ocultó que uno de sus objetivos era salir de la tensión que genera la exigente competencia del Viejo Continente para poder disputar torneos más tranquilos. Claro puede ser un paso previo a otro y no el definitivo. “Siempre tuve la idea de disfrutar del fútbol argentino y jugar en Newell’s, de chiquito iba a la cancha de ellos y era un sueño”, sostuvo.

Además, el ex Barcelona se refirió también a su “herencia” en el fútbol, ya que sus hijos están en las escuelas del Inter Miami. “Thiago juega con los de 11 años, Mateo con los de 8 y 9. Íbamos a ir a otra escuelita, pero desde el club me dijeron que es mejor que entrenen ahí, porque en otro lado podía generar un quilombo (sic)”, contó.

Finalmente, el seleccionado transandino relata como es su día a día en Florida, lejos del caos que le significaba vivir en Europa. “Nos levantamos a las 7, para llevar a los nenes a la escuela. Luego me voy al entrenamiento, que es temprano por el calor. Llego a casa a las 1, comemos solos con Antonella. Después dormimos la siesta, vemos series o películas y a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole (sic) y los llevo a su entrenamiento”, narró.