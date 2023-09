“La guinda de la torta fue la pichanga antes del clásico”: históricos albos sacan a Colo Colo de la lucha por el título

Colo Colo enfrenta un complicado partido este fin de semana. El elenco de Macul recibirá en el estadio Monumental a Cobresal, actual líder de la competencia y que domina de forma solitaria la tabla de la Primera División.

El Cacique arrancará la fecha en el tercer puesto de la tabla a 10 puntos de los mineros, por lo que se espera un duelo duro para los albos desde el arranque.

De todas maneras Gustavo Quinteros, tras el último empate contra Deportes Copiapó en uno de los duelos pendientes que tenía (aún le falta cumplir con el duelo contra Magallanes), dejó claro de que sus dirigidos no se rendirían en la tarea por alcanzar el bicampeonato.

“Cobresal puede perder puntos, hay que mejorar y ver si podemos ganar los partidos que vienen”, sostuvo en la oportunidad.

Sin embargo, dos históricos de Colo Colo como lo son Leonardo Véliz y Gabriel Mendoza han dado por perdida la batalla del Cacique por alcanzar una nueva estrella.

En el caso del exdelantero, este considera que “se mira a Colo Colo como que está perdiendo terreno, pero nadie sabe qué va a pasar con estos jugadores que nunca han estado en la cima. Creo que Gustavo Huerta los va a saber manejar, de acuerdo a las emociones que puedan sentir de ser protagonistas de un torneo y que ya los dan como campeones”, indicó en diálogo con El Deportivo.

“Ahora Colo Colo ha perdido puntos importantísimos. Si no le pudo ganar a Copiapó en su propia casa, qué podemos esperar de Colo Colo. Entonces yo creo que el torneo, el bicampeonato para Colo Colo está difícil”, añade.

Y dentro de las grandes falencias del cuadro a cargo de Gustavo Quinteros, considera que “Colo Colo no ha podido sacar provecho como local, algo que sí ha hecho Cobresal. Sin tener figuras relumbrantes hoy día es un equipo compacto, que sabe lo que hace, que colectivamente complica a cualquiera y eso, sin restarle mérito a Gustavo Huerta, ese es el campeonato nuestro. Un campeonato que no tiene figuras. Es un equipo que sin tener peso individual va a salir campeón. Y eso es lo que preocupa en este campeonato, donde los campeones siempre tienen dos o tres figuras avasallantes en la tabla de goleadores, y eso no pasa con Cobresal”.

Al mismo tiempo, repasa las fortalezas del técnico de los mineros que ha logrado “tener una estructura, un andamiaje colectivo y eso les está dando créditos para que Cobresal salga campeón. Me gustaría que Cobresal saliera campeón por todos estos argumentos”, enfatiza.

Y a pesar de esto, hay un tema que considera clave: el trabajo mental que se desarrolle dentro del plantel nortino. “Ese es el temor que tengo, porque sin ir más lejos hay que ver lo que pasó con Ñublense, lo que ha pasado con Curicó que cuando han hecho buenas campañas, antes de clavar la bandera en la cima, se tambalean y se caen”.

“Si fuera Gustavo Huerta les diría de mantener la humildad, pero es muy fácil decirles que sean humildes. Hay que ocupar un relato distinto”, agregó.

Y ya pensando en el trabajo de Colo Colo para el duelo en el que se enfrentarán a Cobresal, aseveró que “Colo Colo tiene que apelar a la historia. El jugador de Colo Colo sabe quién está detrás y detrás de Colo Colo está la mitad más uno de Chile. Y si eso no los motiva, no les provoca algo distinto a lo que han hecho, no hay nada que hacer. (Gustavo) Quinteros, que deje de llorar, de lamentarse, de hablar de los árbitros, porque no creo que haya una mano tan siniestra que le robara dos puntos en el empate con Copiapó. No creo en eso”.

Gabriel Mendoza: “Los problemas externos afectaron al equipo”

Por otro lado, Gabriel Mendoza considera que “Colo Colo ya no llega al título por la diferencia de puntos que tiene Cobresal y con el empate del otro día contra Copiapó, siendo realistas, nos liquidó en el torneo. Así que no tengo ninguna seguridad ni confianza de que vamos a pelear (el título). De que vamos a luchar sí, pero de que vayamos a salir campeones, está muy difícil por la diferencia de puntos”, expresó de entrada.

Además, el exlateral de los albos explica que “todo es mérito de Cobresal. Un equipo bien armado, porque no tiene grandes figuras. Un equipo muy trabajado, muy claro en su sistema de juego y además obteniendo puntos importantísimos. Colo Colo en un inicio estuvo bastante más preocupado en el ámbito internacional, donde no nos fue bien, y después los problemas internos. Primero que se nos fue (Juan Martín) Lucero y luego se produjo un montón de situaciones dentro de la institución”.

Foto: Agencia Uno.

“La guinda de la torta fue la pichanga antes del clásico. Son cosas que, aunque uno no quiera, le afecta al equipo y al camarín y esos son problemas externos que llevaron a que en Colo Colo estemos en la posición en la que estamos”, afirmó.

Por último, enfatiza que el factor psicológico está lejos de afectar al plantel minero. “Pienso que la presión no lo va a aminorar a Cobresal. Tienen a un técnico, Gustavo Huerta, que sabe mucho y también tienen jugadores de experiencia que han vivido las dos caras de la moneda. Unos estuvieron en Primera B, otros descendieron. Creo que eso les va a dar mucho más seguridad para enfrentar los últimos partidos. Estoy seguro de que Cobresal no se va a aminorar o a relajar. Va a estar mucho más motivado y concentrado. Además que en El Salvador son imparables y no dan puntos por perder. Por esas razones creo que Cobresal tiene toda la opción de obtener el título de manera meritoria, se lo merecen”, cerró Gabriel Mendoza.