Red Bull se lleva el título de constructores: Verstappen arrasa en el GP de Japón y podría sellar su tricampeonato en Qatar

Max Verstappen recuperó su cetro y retomó su hegemonía. El neerlandés arrasó en el Gran Premio de Japón y obtuvo su décimo tercer triunfo de la temporada. Con esta victoria, el piloto de Red Bull se encaminó a su tercer título consecutivo de la Fórmula 1.

Una semana antes, en Singapur, el bicampeón del mundo perdió su racha de diez carreras en línea. Además, la escudería austriaca se había llevado las 14 competencias del año. Sin embargo, Carlos Sainz (Ferrari) realizó una competencia espectacular y rompió la tónica. Verstappen terminó siendo quinto.

No obstante, el neerlandés volvió a ponerse en la línea de lo que venía realizando en la temporada, completando las 53 vueltas del Circuito Suzuka International Racing Course en un tiempo de 1:30:58.421. El podio lo completaron los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Verstappen está próximo a confirmar su triunfo en la F1, pues suma 400 puntos y le saca 177 de ventaja Sergio Pérez, el segundo clasificado. Checo, que tiene 223 unidades, debió abandonar en Japón tras una serie de errores. A pesar de esto, Red Bull pudo confirmar su título de constructores, obteniendo el segundo en línea y el sexto de su historia. El neerlandés, en tanto, podría sellar su victoria en dos semanas, en Qatar.

Triunfo en solitario

Fue una carrera totalmente distinta a la de Singapur. De hecho, fue más parecida al resto que se han dado durante el año en la competencia reina del automovilismo. Verstappen, que largó desde la pole, lideró la competencia de principio a fin. Nadie se le acercó ni le pudo hacer competencia, confirmando que lo ocurrido la semana pasada fue una excepción.

El neerlandés solo se vio amenazado en la salida, pero logró resistir ante los ataques de los McLaren. Eso sí, después de la resalida por el auto de seguridad en la quinta vuelta no tuvo nadie que se le acercara. Compitió solo en la punta el resto de los 48 giros. En la largada, el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) chocó al tailandés Alex Albon (Williams), lo que produjo toques del francés Esteban Ocon (Alpine) y el finés Valtteri Bottas (Alfa Romeo). El caos esparció trozos de fibra de carbono por la pista, lo que provocó la salida del safety car.

Checo Pérez también sufrió un toque en la primera vuelta que terminaría dañando su alerón. Tuvo que acudir a los boxes para reemplazar neumáticos y la zona afectada. Además, incurrió en un rebase prohibido, por lo que fue sancionado con cinco segundos. Un inicio para el olvido.

Sin embargo, la situación empeoraría. En la vuelta 15 intentó superar a Kevin Magnussen (Haas) y le pegó en la curva, sacando de la pista al danés y dañando nuevamente su alerón. Iba a ser sancionado una vez más, pero, tras salir de boxes, se vio imposibilitado de continuar la carrera por los daños en su monoplaza. Una pesadilla para el oriundo de Guadalajara.

“Calculamos mal la temperatura, no tuve tracción. En la curva 1 me hicieron sandwich Sainz y Hamilton (...) Tenía el auto dañado y era difícil seguir en curva rápida, sabía que tenía que intentarlo en la lenta, y fue cuando le toqué a Magnussen, no tuve otra y fue totalmente mi culpa”, señaló el mexicano tras la carrera.

Podio para McLaren

En tanto, la pelea por el podio fue más interesante. Los McLaren eran los más veloces, pero tuvieron la amenaza de los Ferrari y Mercedes. George Rusell intentó una estrategia diferente. El británico realizó una sola parada, en contraste con las dos que hicieron la mayoría de pilotos.

Así, logró sacar ventaja por un momento. No obstante, la diferencia con sus neumáticos fue superior, por lo que Norris y Piastri lo superaron con facilidad. Más adelante, Leclerc, Hamilton y Sainz, que se impuso en Singapur, también lo adelantarían.

Finalmente, el vencedor fue Verstappen, que podría confirmar su título en dos semanas, en Qatar. El podio lo completaron Norris y Piastri, que fue escogido como el piloto del día. Tras ellos finalizaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico Lewis Hamilton (Mercedes), el español Carlos Sainz (Ferrari), el británico George Russell (Mercedes), el español Fernando Alonso (Aston Martin), y los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly (ambos de Alpine).