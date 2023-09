Asaltan a Carlos Sainz en Italia, pero el piloto persigue a los delincuentes y recupera reloj de 300 mil dólares

Carlos Sainz corriendo a toda velocidad en Italia. La frase puede corresponder al accionar del español en el Gran Premio de Italia, donde consiguió el tercer lugar, pero en realidad corresponde a un hecho que le ocurrió luego de la carrera, en su arribo a Milan.

El sitio italiano Adnkronos dio a conocer que el piloto de Ferrari fue asaltado cerca de las 20.30 horas en la entrada del hotel Armani, en la calle Manzoni, una de las más exclusivas de la ciudad del norte en la península.

Los delincuentes le sustrajeron a Carlos Sainz un reloj Richard Mille avaluado en 300 mil dólares y tras el robo, escaparon corriendo.

REUTERS / Jennifer Lorenzini

Pero lo que no esperaban era que el español junto a su primo y mánager, Carlos Oñoro, los persiguiera a toda velocidad por la ciudad y que, además, personas que caminaban por el lugar en ese momento, se sumarán a la persecución y ayudaran a detener a los asaltantes.

Según indicó la Policía Estatal de Milán en un comunicado, “la Policía detuvo a tres ciudadanos marroquíes de 18, 19 y 20 años por conspiración para robar al piloto de Ferrari, Carlos Sainz”.

“El piloto de Fórmula 1 que iba en el auto del mánager intentó bloquear la fuga de los tres y luego abandonó el auto y, con la ayuda de transeúntes, logró detener a un ladrón en via Pietro Verri. El segundo fue detenido en via Della Spiga por el responsable del piloto de Ferrari, y el tercero fue detenido no muy lejos por otro miembro del personal con la colaboración de los transeúntes”, añadió la entidad policial.

Robos F1

El robo a pilotos de Fórmula 1 no es nuevo, de hecho, hace un tiempo ya sufrieron un tema similar Sebastian Vettel y Charles Leclerc.

Al alemán le robaron una mochila del interior de su auto en Barcelona el año pasado. Y como en el caso de Sainz, también persiguió a los delincuentes, pero en un scooter eléctrico, siguiendo la geolocalización en tiempo real de sus AirPods.

Leclerc, por su parte, el año pasado también sufrió el robo del reloj desde su muñeca cuando se estaba sacando una selfie en Viareggio, en la Toscana italiana. En un momento en el que los fanáticos lo reconocieron y le pidieron fotos, un “amigo de lo ajeno” aprovechó para sacarle el reloj.

Otro piloto que también cayó en este problema fue Lando Norris, a quien le quitaron un Richard Mille de su muñeca tras la final de la Eurocopa 2020 en el estadio de Wembley.