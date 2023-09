“Es un fracaso”: la sincera (y sorpresiva) reflexión de Djokovic luego de embolsarse US$ 3 millones tras ganar el US Open

Novak Djokovic vive algunos días de descanso para luego enfocarse con todo en el cierre de la temporada del circuito ATP. Lo hace justo después de ganar su 24° título de Grand Slam después de imponerse en el US Open, algo que le significó además llevarse un monto de tres millones de dólares que se sumaron a la millonaria cuenta del serbio.

No obstante, esta situación no es común en el circuito, tal como lo dejó reflejado hace algunos días el indio Sumit Nagal (144°) de 26 años que ha estado apareciendo entre los mejores 150 del mundo, quien contó las dificultades económicas en las que se encuentra en este proceso de ascenso en el ranking.

“Yo estuve en el lugar de todos esos tenistas que tienen serias dificultades económicas. Entiendo su lucha, sé de las dificultades que tendrán para pagar los viajes, los entrenadores, los fisioterapeutas. Si no dispones del respaldo de una federación fuerte tendrás grandes problemas”, comentó el actual número uno del planeta.

“Yo vengo de Serbia y no tenía nada de eso. Ahora que tengo influencia y poder, quiero aprovecharlos para mejorar las condiciones. Solemos hablar mucho de lo que ganan los tenistas que han participado en el US Open, pero no de cuántas personas pueden vivir del tenis; hombres, mujeres, doblistas...”, prosiguió Nole.

“Hay unos 400 tenistas que pueden vivir del tenis, lo cual es un dato muy pobre para un deporte tan global como el nuestro. Es un fracaso para el tenis”, cerró Novak Djokovic.

Las palabras de Nagal

Hace algunos días el indio Sumit Nagal había narrado en una entrevista con Times of India su situación en el ATP. “Si miro mi saldo bancario, tengo lo que tenía a principios de año, unos 900 euros. Recibí algo de ayuda. Me ayudaron desde una fundación de tenis y también recibo salario mensual de la IOCL (compañía de combustibles), pero no tengo ningún gran patrocinador”, explicó.

“Invierto todo lo que gano. Viajo solamente con un entrenador, sin fisioterapeuta, y ya he invertido todo lo que he ganado. Siento que me falta apoyo a pesar de ser el mejor tenista indio desde hace años. Soy el único jugador que se clasifica a los Grand Slams, el único en ganar un partido en los Juegos Olímpicos”, continuó.

Además, compartió que “siento que cuando mi ranking empeoró, nadie quería ayudarme, nadie creía en que volvería. Fue decepcionante porque siento que haga lo que haga, nunca es suficiente. Es muy complicado encontrar apoyo financiero en India. Sinceramente, ya no sé ni lo que hacer, me he dado por vencido”, admitió dando muestras de su desesperación.

“La rehabilitación me llevó 6 meses, después la vuelta, otros seis. Diría que tardé un año y medio hasta sentirme bien. Perdí algunos partidos que debería haber ganado. Cogí el COVID dos veces la pasada temporada, así que han sido dos años largos. No tengo nada de ahorros, no puedo decir que vivo una buena vida. Al menos no estoy en negativo. No digo que quiera ir a hoteles 5 estrellas ni nada de eso. Nos faltan fondos, un sistema. China tiene dinero y tenemos el mismo potencial que China”, cerró en la entrevista.