“El ideal es que estuviera aportando; es un jugador relativamente caro”: la dura crítica de Stöhwing a delantero de Colo Colo

Uno de los temas más comentados de este 2023 en Colo Colo han sido los refuerzos. Blanco y Negro realizó fichajes en todas las líneas para contrarrestar lesiones y salidas de jugadores claves, pero lo cierto es que nueve meses después algunos siguen siendo un dolor de cabeza. El ejemplo más claro de aquello, Darío Lezcano, quien llegó a los albos como el reemplazo de Juan Martín Lucero.

Con gran recorrido en el fútbol mexicano, el delantero comenzó teniendo chances y goles, pero poco a poco fue quedándose sin espacio en el equipo. Sus lesiones y mal estado físico le pasaron factura, al punto de que hoy en día ni siquiera es considerado por Gustavo Quinteros. Decisión que fue respaldada por el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien apunta directamente al jugador por su presente.

“No es ideal (que no esté jugando), es un jugador importante, relativamente caro, el ideal sería que estuviera aportando para el club, pero no se ha podido. Es decisión del entrenador que lo cite o no, él tiene contrato hasta el 2024 y es una cosa que va a tener que evaluarse”, sostuvo en el Estadio Monumental esta jornada, apuntando directamente al alto costo que significa para la concesionaria su sueldo. Declaración que fue acompañada de una reflexión en donde explicó que se buscará evitar un caso similar en el próximo periodo de traspasos, donde además Lezcano podría decirle adiós al cuadro popular.

Declaraciones que inmediatamente hicieron preguntarse, por qué Colo Colo no le buscó una salida a mitad de temporada, ya que en ese momento el jugador ya no era considerado por Quinteros, quien prefiere utilizar a Bolados y Benegas como variantes en el ataque del actual campeón del fútbol chileno. “Podía convertirse en un problema si se lesionaba Damián (Pizarro), podríamos quedar con la delantera debilitada a final del campeonato y siempre hemos privilegiado la parte deportiva”, aseguró Stöhwing

Finalmente, en la conversación que tuvo con los medios presentes en el recinto de Pedrero, el presidente de Blanco y Negro abordó la presencia de Arturo Vidal en el Estadio Monumental para el duelo ante Cobresal y si aquello podría ayuda para una llegada del mediocampista en 2024. “Es un agrado recibirlo acá, es un hombre de la casa y un hombre importante para el fútbol chileno, sería un agrado... aprovechamos de conversar con él”, concluyó.