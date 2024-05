Ricardo Gareca le pone límites a la comparación con Marcelo Bielsa: “Tengo otra manera”

No hay dudas de que Marcelo Bielsa marcó una era en el fútbol chileno. El entrenador rosarino fue fundamental en el desarrollo de la Generación Dorada y su estilo de juego hoy sigue siendo venerado por los hinchas nacionales.

Por esas razones, todos sus sucesores han sido comparados con él y, de una u otra forma, se les exige que la Roja sea protagonista en cada cancha en la que juega. Ricardo Gareca no es la excepción y, por cierto, no evade la responsabilidad, pero busca imprimirle su propio estilo a la oncena nacional.

“Bielsa marcó una tendencia que ha sido del agrado de los dirigentes y del público. Yo lo respeto mucho, Me parece un revolucionario, de lo más alto y sigue marcando, pero tengo otra manera, y dentro de mis particularidades voy a tratar que Chile también tenga protagonismo”, asevera en conversación con el periodista Hugo Balassone.

“Bielsa ha marcado algo importante, como también lo hizo Nelson Acosta”, insiste, como una forma de mostrar conocimiento respecto de sus antecesores. Y explicita lo que siente en la banca de la escuadra nacional. “Para mí es una gran responsabilidad, una selección muy importante. La he enfrentado como jugador y seleccionador”, añade.

El consejo para Alexis Sánchez

Una de las preocupaciones actuales del fútbol chileno es dónde va a jugar Alexis Sánchez en la próxima temporada. Gareca cree que el tocopillano perfectamente puede volver a Sudamérica sin perder la competitividad que tiene en Europa. “Al fútbol sudamericano lo tengo en un muy alto concepto. Para mí, los jugadores que juegan en Sudamérica requieren de una muy alta exigencia. Son percepciones. Para mí lo más importante es que el jugador esté en competencia, en plena competencia y para mí el fútbol sudamericano está en un nivel muy competitivo, a la par de Europa”, sostiene.

“Yo respeto al fútbol europeo, Nadie discute que los mejores jugadores se van para Europa, pero eso no significa que jugar en Sudamérica los margine de la competencia”, insiste

Por último, Gareca revela que no dejará fuera de la nómina a los viejos estandartes de nuestro país, aunque les advierte que deberán volver a ganarse su lugar en el once estelar. “Están totalmente vigentes, están con muchas ganas. He tenido una charla con ellos de forma individual y todos me han dicho que puedo contar con ellos. Después nosotros debemos tomar la decisión, pero son muchachos que siguen muy vigentes en clubes importantes también, lógicamente ellos tienen muchas posibilidades de estar en la Copa América”, concluye.