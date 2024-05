Colo Colo se enreda en El Salvador y solo consigue un empate con Cobresal

Colo Colo necesitaba seguir ganando y recuperando confianza para afrontar los desafíos venideros. Con la Copa Libertadores en la mira, el Cacique buscaba no quedarse atrás en la zona alta del Campeonato Nacional. No obstante, falló y se enredó en su dura visita a Cobresal en El Salvador. Fue un 2-2 amargo para el cuadro de Macul.

Los albos arrancaron con dificultad. Los problemas se materializaron incluso antes del pitazo inicial, pues Gonzalo Castellani se lesionó en el calentamiento. El volante de 36 años irrumpió en la oncena estelar con el propósito de agarrar continuidad, ya que se anticipaba como titular en el crucial duelo del certamen continental ante Fluminense tras las suspensiones de Gil y Vidal. Sin embargo, una complicación muscular en su gemelo lo dejó fuera del cotejo y en su reemplazo ingresó Esteban Pavez.

Cobresal sorprendió y tuvo un inicio intenso, pero el Cacique rápidamente se encargo de despejar cualquier tipo de duda. En el segundo minuto, Damián Pizarro selló un buen desborde de Zavala anticipado de una gran jugada colectiva. El delantero, que venía de marcar un doblete (y su primer tanto de la temporada) se sacudió nuevamente de las críticas y se consolidó como el goleador albo en el torneo, con tres dianas. Un reflejo del resurgimiento del ariete y de la mala productividad colocolina en ofensiva.

El duelo no redujo su ritmo. Colo Colo buscó construir con más elaboración, mientras que los mineros se dedicaron a hacer daño con transiciones rápidas. Hubo ocasiones en ambos lados y, por momentos, fue partido de ida y vuelta.

En el 36′ vino la paridad parcial. Valencia realizó una gran jugada personal por la banda izquierda y Diego Coelho sacó un bombazo de cabeza. Empate que se gritó con dudas, ya que el tanto debió ser ratificado por el VAR al traspasar mínimamente la línea de la portería.

En los descuentos vino un nuevo tanto albo tras un insólito penal de Francisco Alarcón. El defensa intentó superar a Palacios en un duelo, pero se complicó aguantando el balón en su propia área y corrió un riesgo completamente innecesario. Se quedó con la pelota más tiempo del debido, al límite de la retención, y perdió la posesión, cometiéndole una infracción a Zavala. Vidal cambió el cobro de Gamboa por gol con una potente ejecución y Colo Colo se fue descanso en ventaja.

Amargo empate

El complemento siguió en la misma línea. Ambas escuadras se repartieron el control del balón, pero el trámite del encuentro continuó con un ritmo elevado. Los dos elencos salieron en busca de algún tanto y hubo oportunidades para ambos. Por ejemplo, el palo evitó dos tantos albos, mientras que los mineros no fueron efectivos en la definición.

Recién en el 72′ vino un nuevo descuento que niveló la balanza. Cobresal, que había tenido una serie de ocasiones al igual que el Cacique, sorprendió nuevamente con un buen gol de Coelho. El ariete realizó un gran desmarque y conectó un centro de Franco Lobos. Golazo del delantero, que se celebró con todo en El Salvador.

Cuatro minutos después venía una acción que enredaba aún más a Colo Colo. Zavala, que había sido uno de los agentes ofensivos más importantes del cuadro albo, pisó a Lobos. Gamboa se encontraba a poca distancia y no dudó en sacar la tarjeta roja, no obstante, desestimó su cobro luego de ir al VAR.

El Cacique sintió el impacto positivo de esto y se lanzó en busca de la victoria. Sin embargo, las malas definiciones imposibilitaron un importante triunfo. La paridad aleja al cuadro albo de la lucha por el Campeonato Nacional y, si la U vence a Deportes Iquique, podrían quedar a diez puntos de su archirrival.

Ficha del partido

Cobresal (2): L. Requena; G. Pacheco, C. Toro, F. Alarcón (46′, F. Bechtholdt), M. Jorquera; G. Lezcano (46, C. Mesías), D. Céspedes (67′, L. Navarro), L. Valencia; F. García (67′, F. Barrientos), D. Coelho y C. Munder (55′, F. Lobos). DT: G. Huerta.

Colo Colo (2): B. Cortés; Ó. Opazo, M. Falcón, E. Amor, É. Wiemberg; A. Vidal, E. Pavez, L. Gil; C. Zavala (80′, L. Benegas), D. Pizarro (64′, M. Bolados) y C. Palacios. DT: J. Almirón.

Goles: 0-1, 2′, Pizarro, tras pase de Zavala; 1-1, 36′, Coelho, luego de un centro de Valencia; 2-1, 45+4′, Vidal, de penal; 2-2, 72′, Coelho, al conectar un envío de Lobos.

Árbitro: N. Gamboa. Amonestó a Coelho, Mesías (COB); Cortés, Vidal, Zavala y Opazo (CC).

Estadio El Cobre de El Salvador. Asistieron 2.551 espectadores.

En cursiva, jugadores juveniles.