Presidente de la Conmebol explica los motivos por los que la FIFA sacó a Chile del Mundial 2030

Este miércoles la Conmebol dio a conocer una importante noticia sobre el desarrollo del Mundial de 2030. A través de su cuenta de Twitter Alejandro Domínguez anunció que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirían los partidos inaugurales de la Copa, dejando de lado a Chile. Minutos más tarde, en una conferencia de prensa, explicó las razones.

“Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA. Es un momento histórico. Quiero comenzar recordando a Héctor Rivadavia Gómez y a todos los pioneros de esta Confederación. Quiero felicitar a los presentes miembros de la Conmebol y miembros del consejo de la FIFA por este excelente trabajo y esta gestión que se vino haciendo hace mucho tiempo. Hubo pioneros que también creyeron y tal vez hoy no están”, comenzó señalando.

“Además, un Mundial de 100 años no debía no recordar ni estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno de la FIFA. Quiero agradecer al presidente de la FIFA y a todo el consejo que hizo posible unir tres continentes para celebrar el centenario del deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol une tres continentes, une seis países. Estamos sumamente felices. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y reconocer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta. El centenario comienza aquí en el estadio Centenario”, añadió.

Luego prosiguió indicando que “va a haber un tiempo anterior al partido, donde vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en Argentina como en Paraguay. Son tres inauguraciones que se van a hacer en estos países y también todos los festejos previos. Todos los detalles los va a dar FIFA. Es un hecho histórico y Conmebol está feliz”.

Consultado sobre la ausencia de Chile, apuntó que “en realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, explicó Domínguez.

Otro punto importante que se tocó en el momento es el hecho de que como Argentina, Paraguay y Uruguay serán los anfitriones de los partidos inaugurales, estas selecciones ya aseguraron su clasificación al torneo.

Marruecos, España y Portugal, las otras sedes

A su vez, Robert Harrison, miembro del Consejo Conmebol, aclaró que tras los duelos en Sudamérica, el evento se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

“El Mundial se origina en Sudamérica con los juegos inaugurales en los tres países. Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego se traslada a España, Portugal y Marruecos, donde (los equipos sudamericanos) jugarán donde caigan los grupos”.

“Se va a comenzar el Mundial de 2030 en Uruguay, también en La Argentina y en el Paraguay y de aquí vamos a Europa donde se van a jugar los otros partidos y la final. Repito, unimos tres continentes y el estadio es muy importante”, complementó Domínguez.

Por su parte, Gianni Infantino comentó que “el Consejo de la FIFA, en representación de todo el mundo del fútbol, acordó por unanimidad celebrar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA, cuya primera edición se jugó en Uruguay en 1930, de la manera más apropiada. Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio. donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial de la FIFA”, expuso a través de un comunicado.

“En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes – África, Europa y América del Sur – seis países – Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay – dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA”, complementó.