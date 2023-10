“Que tremendo embajador tenemos”: el día en que Rafael Olarra visitó a Claudio Bravo en el Barcelona

Si hay un sello que caracteriza el comportamiento de Claudio Bravo en las redes sociales es que no les deja pasar una a sus detractores, como si se tratara de los delanteros que cada semana intentan vulnerar la portería que defiende. Frente a un ataque virtual, o a lo que considera como uno de ellos, el guardameta reacciona con la misma agilidad con que lo hace entre los tres palos. Y suele descargar artillería pesada.

La última víctima del fuerte carácter del actual golero del Betis es Rafael Olarra. El ex defensor de Universidad de Chile, Audax Italiano, la UC e Independiente, recibió un duro reproche de parte del golero, capitán histórico de la Generación Dorada, quien en su actual rol de comentarista validó la decisión de Eduardo Berizzo de excluirle del proceso con miras al Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La declaración de guerra

Para Bravo, el comentario de Olarra fue una declaración de guerra. “Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas”, planteó el exdefensor, como panelista en ESPN, para analizar la ausencia de Bravo en la Roja, que se extenderá por la próxima fecha, en la que Chile tiene que medirse con Perú y Venezuela. “Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor”, insistió.

Bastó que un usuario cuestionara la trayectoria de Olarra en la primera línea del fútbol europeo para que Bravo, literalmente, recogiera el guante y asestara un golpe, en apariencia, letal. “355 minutos”, respondió en Twitter, en alusión a su paso por el Osasuna, de España. “Como ir de Santiago a Concepción en auto”, remató, en un abierto ninguneo a la trayectoria del ahora exjugador, quien se formó en Audax Italiano y luego militó en la U, Independiente, Universidad Católica, Maccabi Haifa y Unión Española antes de retornar a su club de origen.

El posteo que le dedicó Rafael Olarra a Claudio Bravo.

El sarcasmo fue aún más directo. “Y sin parar en ningún lado”, amplió un usuario de la plataforma. Bravo no dejó pasar la oportunidad de volver a pisotear la trayectoria del exdefensor. “Auto eléctrico, en un Tesla”, sostiene, acompañando la respuesta con un emoticón.

Una amistad rota

Bravo y Olarra no siempre se llevaron mal. De hecho, fue el propio exfutbolista quien en alguna oportunidad, concretamente el 12 de mayo de 2016, agradeció la buena disposición que el guardameta había mostrado en una visita que le realizó en Barcelona, cuando el golero brillaba en el cuadro culé. Ahí, a diferencia de su opinión actual, Olarra no tenía duda alguna de la importancia que tenía el portero para el fútbol chileno. “Qué tremendo embajador tenemos en Barcelona. Grande capitán”, escribía, sin ahorrarse los signos de exclamación que buscaban darle aún más realce a la afirmación.

“Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño”, añadía Olarra, reforzando su gratitud hacia el portero, junto a quien posó en una fotografía que no dudó en compartir y que, a la luz de los acontecimientos actuales, difícilmente se repetirá.

Bravo no es el único integrante de la Generación Dorada que ha sido objeto de la dureza de los comentarios de Olarra. En agosto, el exdefensor planteó la suplencia de Alexis Sánchez en la Roja. “Alexis Sánchez es la selección chilena. Él es un jugador de selección siempre, mientras él esté disponible. Me parece que tiene que venir, que hay que nominarlo sí o sí porque es fundamental por el trabajo, el día a día y los rivales. Es demasiado importante”, sostuvo inicialmente, en la estación televisiva en la que trabaja.

Sin embargo, después, mostró reparos respecto del rol que debía cumplir el Niño Maravilla. “Pero, y aquí viene mi pero, dudo de la consistencia futbolística que pueda tener un jugador que seguramente está entrenando y en buenas condiciones como siempre, pero que va a llegar con un atraso futbolístico en relación a compañeros que ya empezaron sus ligas”, sostuvo, respecto de la falta de competencia que acumulaba el tocopillano después de dejar el Olympique de Marsella. “Eso me preocupa. Y esa preocupación me hace pensar que quizás no está para empezar. Mientras no lo vea entrenando con equipo… A la selección hay que llamarlo sí o sí, pero tengo mis reparos respecto a la titularidad por sus escasos minutos de fútbol”, puntualizó en la antesala del duelo ante Uruguay que, finalmente, Sánchez no disputó.

Olarra no contestó las llamadas de El Deportivo para referirse al fuerte reproche de Bravo.