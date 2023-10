“Donde está Domínguez, fracaso total”: Chilavert rechaza el formato del Mundial 2030 y envía duro dardo a la Conmebol

Este miércoles la Conmebol realizó un importante anuncio en el que Chile brilló por su ausencia. El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez confirmó que solo Argentina, Uruguay y Paraguay serían las sedes de los partidos inaugurales del Mundial de 2030, asegurando además la clasificación al torneo.

“Quiero agradecer al presidente de la FIFA y a todo el consejo que hizo posible unir tres continentes para celebrar el centenario del deporte más lindo que tiene el mundo. El fútbol une tres continentes, une seis países. Estamos sumamente felices. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y reconocer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta. El centenario comienza aquí en el estadio Centenario”, señaló el presidente de Conmebol.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, explicó por su parte que “esta fue una decisión del Consejo de FIFA. Había una postulación de España, Portugal y Marruecos y también de los cuatro países de Sudamérica. Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Uruguay por ser sede del primer Mundial de 1930, Argentina por ser el campeón Mundial y Paraguay por ser la Sede de Conmebol. Dentro de esos criterios nos sentimos muy dolidos de esta situación. También explicaron que al ser tres sedes no podían ser cuatro buscando el equilibrio entre los países de Sudamérica y Europa”, comentó.

Y tal como a Chile, este anuncio tampoco convenció al exportero paraguayo José Luis Chilavert quien explotó por el trato dado por la FIFA a Sudamérica al entregarle solo tres de los 104 partidos que contempla la competencia que luego seguirá desarrollándose en España, Portugal y Marruecos.

“La CORRUPBOL llevo la Final de la Copa Libertadores a Europa y ahora la final del Mundo”, comenzó señalando el ex seleccionado.

“Fracaso total. Sudamérica merece respeto y el Mundial debería ser en Uruguay. Donde está Domínguez, es fracaso total”, complementó.

Michael Boys: “No hay ningún descrédito hacia Chile”

Una de las personas que estuvo a cargo de la postulación sudamericana para el Mundial de 2030 fue Michael Boys, quien se desempeña como secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030.

En su análisis, evitó lanzar algún dardo a la Confederación Sudamericana. “Respecto de Conmebol, tampoco puedo calificarlo porque no es parte del consorcio. Conmebol obviamente es un socio estratégico, el presidente Domínguez ha estado presente en muchas de las reuniones, también el equipo, hemos tenido comunicación fluida con ellos, pero no puedo saber, porque no estuvimos en ningún tipo de conversación, si hay o no algún tipo de motivación. Finalmente, es una definición de FIFA, y eso es importante dejarlo claro. No es Conmebol la que decide; FIFA, como propietaria del torneo, decide que este es el nuevo formato del Mundial”.

“En la comunicación de FIFA ni en la presente ni en la anterior no hay ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile. No hay ninguna mención de Chile en la documentación. Por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que establece un formato en el que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay. No hay ninguna calificación ni positiva ni negativa respecto de Chile y no se le considera como candidato porque se establece un nuevo formato con esta postulación única en las condiciones antes explicadas”, agregó.