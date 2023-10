Secretario ejecutivo de la postulación al Mundial 2030: “En la comunicación de FIFA no hay ningún descrédito hacia Chile”

Después de las declaraciones de las autoridades tras la insólita exclusión de Chile del Mundial de 2030, faltaba que se refiriera a la situación Michael Boys, periodista chileno y secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030, que reunió a Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. El profesional analizó el escenario tras el portazo recibido de parte de la FIFA y le puso paños fríos a la situación.

“Respecto de las motivaciones, no es algo que yo pueda responder. Evidentemente, un cambio de formato en una Copa Mundial es parte del ejercicio propio de estos grandes eventos. No olvidemos que el Mundial ha crecido, ha cambiado de una sede a múltiples sedes. El próximo Mundial va a ser de 48 equipos, 104 partidos, en fin. Es natural de este tipo de eventos que vayan cambiando de acuerdo a su evolución”, afirmó.

En ese sentido evitó lanzar algún dardo hacia la Confederación Sudamericana. “Respecto de Conmebol, tampoco puedo calificarlo porque no es parte del consorcio. Conmebol obviamente es un socio estratégico, el presidente Domínguez ha estado presente en muchas de las reuniones, también el equipo, hemos tenido comunicación fluida con ellos, pero no puedo saber, porque no estuvimos en ningún tipo de conversación, si hay o no algún tipo de motivación. Finalmente, es una definición de FIFA, y eso es importante dejarlo claro. No es Conmebol la que decide; FIFA, como propietaria del torneo, decide que este es el nuevo formato del Mundial”, sentenció.

Neutralidad

Asimismo, descartó algún desaire hacia el país con esta determinación. “En la comunicación de FIFA ni en la presente ni en la anterior no hay ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile. No hay ninguna mención de Chile en la documentación. Por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que establece un formato en el que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay. No hay ninguna calificación ni positiva ni negativa respecto de Chile y no se le considera como candidato porque se establece un nuevo formato con esta postulación única en las condiciones antes explicadas”.

Por otra parte, evitó pronunciarse sobre alguna conversación que haya derivado en la decisión final. “El mandato de la Secretaría Ejecutiva de la Corporación es cumplir con los requerimientos técnicos que establece el proceso. Esos requerimientos técnicos se mantienen. No es que la FIFA haya dicho ‘ahora vamos a jugar en un estadio de 25 mil’. No es resorte de la Secretaría Ejecutiva la negociación política. Entendemos que hay una negociación política en este tipo de procesos y mal puedo yo decir si hubo un acuerdo, o si ese acuerdo es positivo o negativo, porque nosotros vemos exclusivamente la parte técnica y a eso estamos abocados”, cerró.