Pablo Milad reparte culpas tras quedar fuera de la organización del Mundial 2030: “Esto no se trata de una persona, esto se trata también de un gobierno”

Este miércoles la Conmebol dio a conocer un importante anuncio. Paraguay, Argentina y Uruguay fueron elegidos por la FIFA para recibir los partidos inaugurales del Mundial de 2030 que, tras estos duelos, seguirá desarrollándose en España, Portugal y Marruecos.

Si bien Chile había sido uno de los países que habían formado parte de la candidatura, este quedó fuera del anuncio. En primera instancia, el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez explicó que “en realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”.

Sobre esta situación el presidente de la ANFP Pablo Milad realizó una conferencia de prensa para dar a conocer las razones de lo sucedido.

“Después de conceder el Mundial a España, Portugal y Marruecos y en el contexto del Centenario, FIFA decidió hacer una ceremonia inaugural en Montevideo y otros partidos en Argentina y Paraguay. La postulación para albergar la Copa del Mundo 2030 comenzó en 2019 con la decisión de Chile, Paraguay, Argentina y Paraguay. En 2022 formaron la Corporación Juntos 2030, cuya secretaría ejecutiva avanzó con conjunto con los cuatro países”, comenzó señalando como antecedente.

Tras ello indicó que “Chile lamenta la exclusión realizada por el Consejo de FIFA. En adelante nuestra atención continuará en nuestro desafío deportivo. El primero para la clasificación al Mundial de 2026 y los Juegos Panamericanos. Seguiremos poniendo énfasis en el fútbol formativo, dando pasos adelante en nuestra infraestructura y perfeccionando nuestra gobernanza y procesos normativos”.

A su vez, compartió las razones de la marginación de Chile. “Esta fue una decisión del Consejo de FIFA. Había una postulación de España, Portugal y Marruecos y también de los cuatro países de Sudamérica. Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Uruguay por ser sede del primer Mundial de 1930, Argentina por ser el campeón Mundial y Paraguay por ser la Sede de Conmebol. Dentro de esos criterios nos sentimos muy dolidos de esta situación. También explicaron que al ser tres sedes no podían ser cuatro buscando el equilibrio entre los países de Sudamérica y Europa”.

También dejó a un lado la idea de que al país se le haya pasado la cuenta por los casos de las casas de apuestas y la injerencia del Gobierno en el fútbol. “El fútbol no nació desde que soy presidente ni cuando llegó el directorio. Lo que ha pasado en el fútbol lo hemos ido subsanando, como en el tema de los contratos”. Añadió que “creo que esto no se trata de una persona, esto se trata de un gobierno porque estamos postulando por un gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”.

Por otro lado, dio a conocer que se pondrá en contacto con el presidente de la FIFA para que le entreguen las razones por las que Chile fue descartado como sede. “Eso lo tengo que conversar con Gianni Infantino que me pidió que lo llamara. Me llamaron en conjunto el presidente de la Conmebol y nuestros colegas de las federaciones consideradas”.

“Tenemos que pensar que nosotros nunca fuimos discriminados por ser sede de la organización. No nos sentimos discriminados y no sentimos que hubo una preparación para dejarnos fuera del Mundial. Creemos que esto nos lo tendría que explicar el presidente de la FIFA y el presidente del Consejo de la FIFA”, sostuvo.

Por último, negó tener responsabilidad por el hecho de la marginación. “Recibimos preocupación por la situación país de cara al fútbol. No partió con mi presidencia y la participación de mi directorio. El fútbol tiene que tener modificaciones y hemos puso énfasis en cambiar las leyes en cuanto a la seguridad de los estadios y respecto a las modificaciones dentro de las sociedades anónimas para mantener el sentido del fútbol como desarrollo social”.