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    Cartas al Director

    El Partido de la gente y los partidos

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El Partido de la Gente y Franco Parisi fueron la gran sorpresa de las elecciones de diciembre. Luego de un período parlamentario con escasos logros y una bancada deshecha, obtuvieron un número importante de votos. No pocos presagiaban entonces una nueva era política en que “la gente” se convertía en la categoría de referencia para interpretar los resultados electorales. Los resultados de su elección interna invitan a una lectura más cautelosa: poco más de mil militantes participaron en ella, de un padrón de 42 mil inscritos.

    El porcentaje habla por sí solo, aunque tampoco conviene precipitarse en el análisis. Sabemos bien que la ciudadanía no interactúa con los partidos en tiempos de normalidad, salvo cuando vota obligada. Es perfectamente posible que el PDG sea una fuerza cuya capacidad sea manifestarse en tiempos electorales específicos, y canalizar el hastío y el enojo, entre otras emociones duraderas. De ahí que la baja participación sugiera justo lo contrario de lo que parece: una confirmación del desacople entre la gente y la política usual, que no debiera hacer festejar a los detractores de Parisi, Jiles y compañía.

    Rodrigo Pérez de Arce P.

    Faro UDD

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