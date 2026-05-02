05 Junio 2024 Obras de Construccion de la ampliacion del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) Foto: Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

El precioso pueblo amurallado Rothemburg ob der Tauber en Alemania fue reconstruido luego de la 2° Guerra Mundial con apoyo de muchísima gente y empresas. Eso quedó plasmado y reconocido en múltiples placas con los nombres de los aportantes adosadas al muro perimetral.

Propongo esta idea para terminar el GAM con ayuda económica voluntaria de la ciudadanía sin sobrecargar más a los contribuyentes.

Raúl Benaprés Williamson

Ingeniero civil industrial