Para terminar el GAM
SEÑOR DIRECTOR:
El precioso pueblo amurallado Rothemburg ob der Tauber en Alemania fue reconstruido luego de la 2° Guerra Mundial con apoyo de muchísima gente y empresas. Eso quedó plasmado y reconocido en múltiples placas con los nombres de los aportantes adosadas al muro perimetral.
Propongo esta idea para terminar el GAM con ayuda económica voluntaria de la ciudadanía sin sobrecargar más a los contribuyentes.
Raúl Benaprés Williamson
Ingeniero civil industrial
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