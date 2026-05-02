Recordando a Patricio Aylwin

SEÑOR DIRECTOR:

El viernes anterior, sin prensa, en una pequeña sala de la Biblioteca Nacional, se relanzó el libro El reencuentro de los demócratas del expresidente Patricio Aylwin, a diez años de su partida. En tiempos de desencuentro, en que el adversario se convierte en enemigo y denostar genera likes y gana elecciones, su mensaje conciliador y prudente vuelve como un eco de sabiduría. Vuelve cuando más lo necesitamos.

¿Qué diría don Pato si viera que lo cívico ha dado paso al espectáculo, que la mirada puesta en la historia ha sido reemplazada por el fervor de las redes sociales? ¿Qué diría de la manera en que nos tratamos en política? Si quieren saberlo, vuelvan a leer El reencuentro de los demócratas, un ejemplo de que en la vida hay que escuchar una y otra vez a quienes piensan distinto. Escucharlos. Escucharlos de nuevo.

Escucharlos hasta que duela.

Claudio Orrego

Gobernador de Santiago