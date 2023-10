Palestino ironiza con el duro golpe que recibió Chile tras quedar fuera de la organización del Mundial 2030

Este miércoles se dio a conocer una importante noticia. La Conmebol a través de su presidente Alejandro Domínguez informó que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo de 2030, dejando fuera a Chile quien había sido parte de la candidatura conjunta para quedarse con la competencia.

Así, una vez que los Celestes, Albicelestes y Albirrojos disputen los partidos en sus respectivos territorios, deberán viajar para continuar con el desarrollo de la competencia en España, Portugal o Marruecos, las otras sedes de la Copa.

“Vamos a estar festejando el aniversario tanto en Uruguay como en Argentina como en Paraguay. Son tres inauguraciones que se van a hacer en estos países y también todos los festejos previos. Todos los detalles los va a dar FIFA. Es un hecho histórico y Conmebol está feliz”, comentó el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Sobre la ausencia de Chile de ser una de las sedes inaugurales, Domínguez explicó que “en realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”.

De esta forma, el estadio Centenario quedó fijado como uno de los recintos deportivos donde se desarrollará el Mundial. Ahora, Argentina y Paraguay deberán determinar dónde lo harán.

Y en referencia en esta búsqueda, Palestino utilizó sus redes sociales para realizar una broma a sus seguidores, aprovechando el contexto. “Lamentamos informar que el partido inaugural del Mundial 2030 no se jugará en el Estadio Municipal de La Cisterna”, escribieron, agregando un emoticono de una cara enojada.

Así, los seguidores no dejaron pasar la oportunidad para bromear al respecto. “No la cisterna no party”, fue una de las respuestas que recibieron. “El mundo se perderá lo que es el Coloso de La Cisterna”, agregaron por otro lado.

“El Mundial se pierde un gran recinto. Toda la fuerza para los hinchas de Palestino”, reflejaba otro comentario.

Otros, optaron por bromear con algunas de las condiciones que suelen darse en dicho recinto en el Torneo Nacional. “Estaba esperando ese partido inaugural con aforo reducido, a las 12pm y levantando la tarjetita verde esa en los himnos”.