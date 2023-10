Mundial 2030: la prensa sudamericana reacciona con sorpresa al cachetazo de la FIFA a Chile

La noticia de este miércoles fue el portazo que sufrió Chile con sus aspiraciones de albergar el Mundial de fútbol de 2030. La cita llegará al continente, pero no a tierras nacionales, provocando que la mayor parte de la prensa sudamericana hiciera eco de la situación.

Un cachetazo de proporciones para la gestión de Pablo Milad, quien de todas formas desligó responsabilidades cuando dio la cara tras confirmarse que solo Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán partidos de la Copa del Mundo en sus estadios. “esto no se trata de una persona, esto se trata de un gobierno porque estamos postulando por un gobierno, y esto significa un duro golpe no solo para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, expuso el presidente del fútbol chileno a solo horas del anuncio conjunto que hicieron los otros países del continente.

Frases que fueron abordadas ampliamente por la prensa internacional, quien centró su contenido relacionado a Chile desde dos perspectivas. Los descargos de Pablo Milad y la explicación de por qué finalmente serán tres y no cuatro países los que tengan partidos del Mundial 2030 en América del Sur.

Por ejemplo el medio Olé dedicó una extensa nota titulada “Mundial 2030: preguntas y respuestas de la Copa del Mundo de los tres continentes”, haciendo referencia que además de Sudamérica, Europa y África tendrán duelos del torneo. En dicho texto hay una pregunta que se vincula directamente a la Roja: “¿Por qué no se juega un partido en Chile?”, lanza el medio, quien utiliza la frase del presidente de Conmebol para justificar. “Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que toma la FIFA, no nosotros”, explicó Domínguez en su momento, siendo replicado por el periódico argentino.

Clarín por su parte enfocó el contenido en Milad, lanzado la siguiente noticia: “La dura respuesta de la Federación de Chile tras quedar afuera como sede”. De ella se desprenden diferentes reflexiones del presidente de la ANFP durante la conferencia de prensa que realizó durante la tarde del miércoles.

Liberó de Perú incluso fue más tajante, destacando el rol que tuvo la Federación Internacional de Fútbol Asociación en la decisión. “Chile estaba en el proyecto de ser sede del Mundial 2030, pero FIFA lo quitó de los planes”, apuntan. ABC Paraguay en cambio, también se enfocó en explicar el sorprendente anuncio y la misteriosa ausencia de Santiago como sede anfitriona.