La UC está en la pelea: vence a O’Higgins y llega con el ánimo arriba al Clásico Universitario

En la jornada previa al Clásico Universitario del próximo sábado 18, en el Estadio Nacional, Universidad Católica suma una nueva victoria y una dosis de confianza que siempre viene bien. En la desmejorada cancha del Santa Laura, los cruzados derrotaron 3-2 a O’Higgins y siguen subiendo en la tabla.

El duelo era importante para la UC porque, con un triunfo, podía alcanzar a Palestino y Coquimbo Unido, los escoltas de la U y que en esta fecha no juegan (postergaron su enfrentamiento por la participación en las copas). En ese afán, Tiago Nunes repitió la oncena que superó a Unión Española, con Bryan González en el mediocampo junto a Lucas Menossi, y con Branco Ampuero de lateral. La visita llegó tras una semana convulsionada, con una humillante derrota ante Audax y la salida del ‘Vasco’ Azconzábal. El DT Víctor Fuentes fue ratificado por el resto del torneo.

Viendo el devenir del juego, cuesta creer que el inicio fue mejor para los de Rancagua, con una presión alta que complicó la salida de Católica desde su campo. O’Higgins nunca renunció a ir hacia el área contraria, ni siquiera cuando el marcador estaba 3-0 en contra en el primer tiempo. En los 9′ fue la primera llegada de los franjeados. Desde ese entonces, el partido sufre un vuelco en favor de la UC.

Diez minutos trepidantes y altamente eficaces le bastaron al local para pasarle por arriba a su rival. Ese rango hizo evocar la época más brillante de los recientes años de Católica. En los 12′, llegó la apertura de la cuenta con un gran remate de Menossi, desde fuera del área, tras una cesión de Aravena. Los de Rancagua todavía no se reponían del primer golpe y llegó el segundo. En los 15′, Fernando Zampedri definió con categoría un contragolpe encabezado por Gonzalo Tapia. Este fue el tanto número 107 del argentino en el club.

Y tres minutos después, llegó el 3-0, otra vez gracias a Zampedri con la especialidad de la casa: el golpe de cabeza. Centro de Mena y testazo del Toro, quien define con libertad en el área para batir a un Nicolás Peranic muy resignado. Con 108 anotaciones en la institución, el ex Rosario Central alcanzó el registro de un ídolo cruzado, Alberto Fouillioux. Con esto, Zampedri solo tiene por delante a Raimundo Infante (114) y Rodrigo Barrera (118) para llegar a la cima del ranking.

Para un equipo que no se complica en ceder la iniciativa para salir con ataques directos, era el escenario ideal para el planteo del brasileño Nunes. Pero aquello, en definitiva, fue incómodo para la UC porque O’Higgins siguió exigiendo a la defensa estudiantil. Por varios pasajes, le quitó el control de la pelota. Los celestes, que vistieron de rojo, encontraron premio a su insistencia con suerte, porque descontaron a través de un autogol de Kagelmacher, en complicidad con una mala salida de Gillier.

Esta Católica es un equipo que transita por varios estados durante los partidos. En un pasaje puede ser muy superior y asestar golpes duros a los contrarios. Pero en otro, puede sufrir y quedar encasillado en su territorio. Uno de los méritos de la era Nunes es levantar rendimientos individuales, que ayuda en lo colectivo. Un ejemplo es Gonzalo Tapia, de notable primera mitad. Si bien no anotó, fue clave como segunda punta, moviéndose por todo el frente. En el complemento estuvo cerca de tener su gol, pero Peranic se lo negó.

El complemento fue más interrumpido, aunque igual entregó ocasiones de gol en ambas áreas. Apenas comenzó el segundo lapso, Gillier tuvo una gran tapada en un mano a mano, que perfectamente pudo haber cambiado el devenir del juego. En el otro lado, Nicolás Peranic era el sostén de los suyos, ahogando las oportunidad que se generaba la Católica.

A la UC le sucedió lo mismo que en los partidos ante Copiapó y Unión Española: terminar sufriendo. Además, el técnico no acertó con algunos cambios (Torres y Canales, puntualmente). El gol de Felipe Ogaz, con un cabezazo, le puso sazón al final y una cuota de incertidumbre al partido.

Finalmente, el equipo cruzado sumó un nuevo triunfo y ya se instala en la pelea por la parte alta de la tabla. Llegó a 21 puntos, a cuatro de la U, que juega el lunes ante Unión La Calera. Y se viene el Clásico Universitario, nada menos.

Ficha del partido

U. Católica 3: T. Gillier; B. Ampuero, D. González, G. Kagelmacher, E. Mena (65′, C. Cuevas); C. Pinares, B. González (46′, A. Canales), L. Menossi (65′, J. Torres), A. Aravena (90′+2′, A. Parot); G. Tapia (79′, C. Montes) y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

O’Higgins 2: N. Peranic; B. Torrealba, L. Mosevich, M. González, P. Navarro (55′, F. Ogaz); C. Moya, Y. Leiva (55′, A. Castillo); S. Contreras (65′, D. Buonanotte), B. Rabello, A. Díaz; y E. Calderón (75′, O. Bianchi). DT: V. Fuentes.

Goles: 1-0, 12′, Menossi, remate desde fuera del área; 2-0, 15′, Zampedri, define tras contraataque de Tapia; 3-0, 18′, Zampedri, cabezazo tras centro de Mena; 3-1, 39′, Autogol de Kagelmacher, en falla con Gillier; 3-2, 86′, Ogaz, cabezazo tras centro de Díaz.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a B. González, Mena, Gillier, Cuevas, Torres y al DT Nunes (UC); Mosevich, Rabello, A. Díaz (OH). En los 87′, expulsa a Mosevich (OH) por doble amarilla.

Estadio Santa Laura. Asistieron 7 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.