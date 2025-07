La peculiar instrucción que recibió Freddie Mercury antes del legendario show de Queen en Live Aid

La presentación de Queen en el Festival benéfico Live Aid, el 13 de julio de 1985, es hasta hoy uno de los hitos en la carrera del grupo y en la música popular.

En esa tarde, el grupo liderado por Freddie Mercury desplegó una breve presentación, que en menos de 20 minutos repasó hits como Bohemian Rhapsody, Hammer to fall, y dejó momentos memorables como la interpretación de Radio Gaga.

Lo más increíble es que la actuación pudo no haber ocurrido. "No estábamos de gira ni tocando, y me parecía una locura tener 50 bandas en el mismo cartel”, dijo Brian May a Radio Times. “Le dije a Freddie: ‘Si nos despertamos al día siguiente de este Live Aid y no hemos estado allí, vamos a estar muy tristes’. Él dijo: ‘¡A la mierda, lo haremos!’“.

De hecho, el organizador del evento, Bob Geldof, no estaba muy convencido del fichaje de Queen; el grupo estaba disgregado y Mercury se había ocupado de su carrera solista. Pero fue la persistencia del productor Harvey Goldsmith la que pudo más.

“Lo pensé y dije que para el turno de la tarde el espectáculo perfecto sería Queen -le dijo a la revista Mojo-. Bob dijo: “No, ya han llegado a su máximo. ¡No creo que deban tocar!”. Le dije a Bob: “De verdad creo que estarán perfectos para tocar en ese turno de las 5:30 o las 6; conociendo a Freddie como lo conocía, sabía que harían un espectáculo”.

Aún así, Geldof tuvo dudas hasta el final. Según contaron años después los músicos de Queen, el organizador les dio unas instrucciones muy claras. “No te hagas el listo”, le dijo a Freddie Mercury, según sus compañeros de Queen, Roger Taylor y Brian May. “Solo toca los éxitos; tienes 17 minutos”.

Pero contra todo pronóstico, el show de Queen fue memorable. “Durante Radio Ga Ga, parecía que todo el estadio estaba al unísono -recordó Roger Taylor-. Pero luego, durante We Are the Champions, miré hacia arriba y la multitud parecía un campo de trigo meciéndose".

