La Premier League se definirá en la última fecha: el Arsenal vence al Manchester United y le mete presión al City

El Arsenal se aferra a todo y no pierde la esperanza de consagrarse en la Premier League. El cuadro dirigido por Mikel Arteta se impuso por la mínima en una compleja visita al Manchester United y recuperó su puesto en la cima del certamen. Con 86 unidades, se mantiene con una por sobre el Manchester City, que tiene un encuentro menos.

Los Gunners ya no dependen de sí mismos, por lo que tenían la obligación de sumar de a tres. La presión estaba ahí, pues el Manchester City goleó al Fulham y se encumbró en en el certamen inglés, arrebatándoles la primera posición. Los londinenses llegaron al duelo ante los Diablos Rojos como segundos, pero a dos puntos del puntero.

Eso sí, los de Pep Guardiola aún tienen un duelo pendiente, lo que los deja con la primera opción de hacerse con la corona y con un inédito tetracampeonato. Por ende, era crucial ganar, ya que si el Arsenal perdía, el City podía confirmar su título el martes, día en el que deben visitar al Tottenham.

Al frente estaba un rival necesitado. El Manchester United también tenía la obligación de vencer para seguir con opciones de clasificar a competiciones internacionales.

Apretado final

El duelo arrancó siguiendo una lógica esperada. El Arsenal asumió más responsabilidades, tomó una disposición propositiva y fue en busca del resultado ante un mezquino cuadro de Manchester.

Fue una superioridad clara, que no tardó mucho en materializarse en el resultado. A 20 minutos del pitazo inicial, vino la apertura de la cuenta. Saliba recuperó el balón tras un despeje de Onana y jugó con White. El lateral se asoció rápidamente con Havertz, quien desbordó por la derecha, aprovechando que Casemiro se había quedado pegado y no hizo la línea del offside. El alemán recibió sin mucha marca y encaró hacia dentro, habilitando a Leandro Trossard, quien marcó con el arco a su disposición. Una serie de desatenciones del United, que reflejan la pésima temporada actual.

El duelo se mantuvo en ese ritmo, pero con algunos matices. El Arsenal fue superior, aunque los Diablos Rojos no se quedaron atrás. Por momentos, intentaron empujar e ir por el empate, pero no fue suficiente desde el juego. Eso sí, la poca distancia en el marcador generó una expectación que se mantuvo hasta el final. Mientras los Gunners buscaron un tanto que significara más tranquilidad, los locales querían la paridad. No obstante, los intentos fueron inútiles para ambas escuadras.

La derrota complica al United, que marcha en la octava posición, con 54 puntos. Es su peor temporada desde la 1989-90, cuando finalizaron en la decimotercera ubicación y solo obtuvieron 48 unidades.

Por su parte, con este triunfo, el Arsenal escaló a la primera posición, con 86 puntos. El Manchester City, en tanto, suma uno menos, pero tiene un partido pendiente. El próximo martes 14 de abril se medirán ante el Tottenham, en una visita que suele ser compleja para los Citizens.

En ese sentido, la última jornada del certamen inglés se disputará el siguiente fin de semana. En detalle, ambos elencos disputarán su partido el domingo 19, a las 11 horas de nuestro país. Mientras que los de Guardiola recibirán al West Ham en Ettihad, el Arsenal cerrará en Emirates con el Everton. La condicionante es que ninguno de los dos equipos rivales se juegan nada, ni arriba ni abajo.