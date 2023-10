Jaime Pizarro y el portazo a Chile para el Mundial 2030: “Nos enteramos por web de FIFA, curioso”

Fue un duro golpe para la ANFP y Chile. Este miércoles, la FIFA y Alejandro Domínguez anunciaron con bombos y platillos que Uruguay, Argentina y Paraguay serán las sedes de los duelos iniciales de la Copa del Mundo 2030. De esta forma, excluyeron a Chile de la organización de la cita planetaria.

“Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué”, declaraba posteriormente el propio Domínguez al ser consultado sobre los motivos por los que se le dio este portazo a nuestro país.

Se enteró por la web

En una actividad relacionada con Santiago 2023, Jaime Pizarro, ministro del Deporte, debió referirse a esta situación que ha sorprendido al balompié nacional. “Se hace relación con celebrar el centenario con una ceremonia en Uruguay, y tres partidos, entre Uruguay, Argentina y Paraguay, seguidos de la organización del torneo que es en Marruecos, Portugal y España con número de 101 partidos que se disputarán en esos países”, comenzó diciendo en un punto de prensa.

Sorprendentemente, el Kaiser dice que se enteraron de esta determinación a través de internet: “Si hay situaciones que cambian en este camino, no nos podemos hacer cargo absolutamente. Creo necesario que esto tenga un espacio de decantación porque nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”.

Además, dio cuenta de la desilusión que esto genera, producto de un proyecto en el que ya habían participado autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric: “No puedo suponer acciones, sin embargo, nosotros nos ceñimos a lo que son documentos oficiales. Vamos a conversar con el director ejecutivo de Juntos 2030 para que podamos profundizar en esa información. Lógicamente uno puede sentirse desilusionado de esta situación, pero en un contexto en el que veremos cómo continúa avanzando”.

“Las condiciones que tenemos hoy son distintas a las que se nos dijeron en la documentación anterior”, cerró el timonel de la cartera de Deportes.