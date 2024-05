El millonario monto que aseguró Alejandro Tabilo tras eliminar a Djokovic del Masters 1000 de Roma

Alejandro Tabilo (32°) no solo festeja por haber logrado un hito deportivo que quedará en la historia del tenis nacional: vencer a Novak Djokovic (1°) en el Masters 1000 de Roma. También lo hace por el millonario monto que aseguró tras avanzar en el certamen itálico. El nacional verá incrementadas sus arcas y espera seguir avanzando en el tradicional torneo.

El nacido en Canadá ya está en los octavos de final. Por eso recibe 94.862 dólares (lo que en pesos chilenos son 87.707.232). Si sigue avanzando a cuartos, sumará otros 173.758 dólares.

Junto a lo anterior, Ale alcanzará su ranking más alto. Si bien esta semana no hay actualización oficial por parte de la ATP, con su batacazo del domingo llegará, por lo menos, al puesto 29° del escalafón planetario. En caso de seguir ganando eso podría verse incrementado.

Tabilo y Djokovic se saludan tras el partido. Foto: REUTERS/Claudia Greco

Lo de Tabilo no solo es alegría para él. Es, por consiguiente, un golpe durísimo para Djokovic. Nole tuvo una de sus peores derrotas en polvo de ladrillo. El nacional le propinó al tenista balcánico su caída más rápida en arcilla tras 342 partidos oficiales disputados, con una hora y siete minutos de enfrentamiento.

Por eso, el balcánico no escatimó en elogios para el sudamericano. “Lo primero que quiero decir es que felicito a mi oponente. Es la primera vez que me enfrentaba a él. Es un jugador de gran calidad y muy completo, hizo un gran partido. Para mí fue imposible encontrar buenas sensaciones, estaba totalmente fuera del partido”, señaló en primera instancia. Luego se excusó en el golpe de una botella que había recibido el viernes.

Por su lado, Tabilo no ocultó la alegría. “Ha sido increíble, entrando fue una sensación inolvidable, intenté mantener la calma durante todo el partido, estaba jugando muy bien, salí con todo y poder seguir con ese nivel todo el partido es algo que realmente no me lo esperaba. Estoy muy emocionado”, declaró de entrada ante la transmisión oficial de ATP.