“La formación de mis hijos ha sido con un padre un poco ausente”: las 10 mejores frases de la entrevista a Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini tuvo una extensa entrevista con El Deportivo. En ella se refirió detalladamente a su carrera como entrenador y su presente en el Real Betis. También realizó un análisis la Roja y su posibilidad de dirigirla, además de abrirse para repasar episodios familiares de los que que pocas veces ha hablado en público.

Visión sobre su carrera

Lo principal ahora es mantener la exigencia diaria. Lo más importante para mí es ganar el próximo partido con el Betis, poder clasificar a las copas de Europa. Mi carrera ha sido muy larga. Estoy entre los seis o siete técnicos que han dirigido más partidos en el mundo y eso me llena de orgullo. El poder hacer una carrera ya de 25 años continuados fuera de mi país, trabajando todos los años, es algo que uno valora. Pero como siempre digo, eso ya es pasado y uno no puede vivir del pasado.

El mejor técnico chileno de la historia

No soy quién para decirlo. Yo tengo una profunda admiración por Fernando Riera y otros técnicos chilenos que han hecho una gran carrera. No creo que yo sea el indicado para decir si soy el mejor o no. Yo no vivo de las comparaciones ni de las alabanzas. Yo tengo un orgullo personal de lo que he podido realizar en mi carrera.

El retiro

No, por ahora. Yo creo que esta actividad te retira solo cuando no tienes un club o una selección que esté interesada en tus servicios. Además, cuando a ti también te llegan ofertas que te motivan a dar un paso más, eso siempre te invita a seguir. Siempre digo que hay una edad cronológica y una edad biológica, que es la exigencia que uno tiene el día a día. En la biológica me siento joven y mantendremos esa exigencia hasta que la misma actividad me retire.

El sacrificio de vivir lejos de su familia

El riesgo de la familia ha sido alto. Yo creo que eso ya pasó, porque ya tengo tres hijos grandes. Ya están todos casados. Dos viven en Chile y uno acá en España. Le ha tocado muy duro a mi señora, de tener que viajar mucho a distintas partes. Creo que la formación de mis hijos ha sido con un padre un poco ausente, sobre todo, desde que ellos tuvieron 12 años, pero por otro lado creo que ha sido una educación basada justamente en logros, en exigencias y en vivir momentos en que ellos han tenido la fortuna de compartir conmigo.

El inicio de su carrera y su fracaso en la U

Lo vivido con la U fue el comienzo de una carrera en el que me sirvió muchísimo el haber tenido ese traspié tan joven. Me hizo redoblar todos los esfuerzos y las ganas de querer demostrar las razones por las que me quería dedicar al fútbol. Lo de la U también fue un poquito de pecado de soberbia de la juventud. Me había retirado un año antes de jugador porque sabía que el club estaba muy mal económicamente y no había posibilidad de hacer una buena campaña. Fue un traspié, pero también un aprendizaje importantísimo.

Contacto con la Roja

No, hace mucho tiempo que no he tenido conversaciones con Chile. Mi nombre siempre aparece, pero no, no ha habido nada. Lo primero que espero es que a Ricardo Gareca le vaya muy bien y alargue mucho su estadía en Chile. Y después veremos si mi vuelta a Chile coincide en lo deportivo, porque en lo personal nunca me he desligado de mi país.

¿Por qué no ha dirigido a la Selección?

Por distintos motivos. Siempre me ha gustado más dirigir clubes que selección. No porque los clubes sean más importantes que mi país, sino que me motiva más trabajar día a día en el campo y no una vez cada tres meses con la Selección y que el resto sea todo trabajo administrativo. Puede ser una experiencia bonita y más cuando se puede ir a un Mundial. Pero sí te digo que nunca está todo terminado. A esa explicación hay que sumarle el convencimiento que tengo de que el técnico es el encargado de llevar a cabo el proyecto deportivo realizado con todo el apoyo dirigencial para poder mejorar todo el fútbol a nivel global. No hay que creer que un determinado técnico solo tiene que llevar a una Selección a un Mundial. El objetivo tiene que ser que la mejoría del fútbol chileno te permita clasificar a la selección al Mundial.

Alexis en el Betis

Tuve conversaciones con Alexis la temporada pasada antes de ir al Inter, teníamos algo conversado, pero él prefirió ir al Inter; ahora las cosas han cambiado. Estamos terminando la temporada.

Análisis del fútbol chileno

Creo que no estamos en el momento más alto del fútbol chileno. Está terminando, y eso dice mucho, una generación, y que no fue solo una generación, sino un trabajo que permitió que esa generación llegase al nivel que llegó. Ojalá esto no se transforme en un negocio de representantes, sino que sea un desarrollo del fútbol a nivel global.

Jugadores chilenos destacados

He tenido la posibilidad de ver a los que están saliendo a Europa, pero tampoco los he podido seguir mucho. Pero creo que hay varios que todavía pueden dar mucho como Alexis, Arturo Vidal, Claudio Bravo, que son jugadores que han amarrado una carrera impresionante a nivel mundial. Siento que ellos aún tienen mucho que entregar en el fútbol chileno.