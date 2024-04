Huachipato desaprovecha la oportunidad de arrancarse en la cima del grupo de la Copa Libertadores

Huachipato despilfarró una clave ocasión para cimentar su clasificación a los octavos de final de la Libertadores. El monarca chileno no pudo salir del empate sin goles ante el visitante The Strongest, en un partido en el que fue amplio dominador. Un punto que le sirve para tomar la punta del Grupo C con 5 unidades, una más que Estudiantes y los bolivianos, dos sobre Gremio.

Porque el triunfo de los brasileños en La Plata dejaba todo abierto. Un escenario ideal para el equipo de la usina que, si ganaba, tomaba distancia en el liderato.

Así también lo entendieron los jugadores, quienes fueron amplios dominadores en el inicio del partido. Unos primeros 15 minutos con mucho ritmo, donde el cuadro altiplánico apenas pudo pasar la mitad de la cancha.

La primera ocasión clara la protagonizó Cris Martínez, quien provocó una gran reacción del meta Guillermo Viscarra después de un cabezazo en el área chica tras el centro de Jimmy Martínez, a los 11 minutos.

Porque ese fue el principal argumento del elenco sureño. Los pelotazos cruzados desde ambas orillas fueron un problema constante para la visita, tal como el cabezazo que se perdió Felipe Loyola en el segundo palo. En la siguiente jugada, el central Adrián Jusino salvó de milagro el primero del campeón chileno.

Hasta es momento parecía hasta farra. Antes del cuarto de hora, un centro de Leandro Díaz no pudo ser definido con por Julián Brea, cuando los hinchas ya ensayaban el gol.

En el final del primer tiempo, Huachipato arrinconó aún más al equipo paceño. A los 28′, Imanol González no pudo darle dirección a un nuevo remate por arriba y Viscarra sacó un tiro de esquina desde la línea.

Sin embargo, la más clara estuvo en los pies de Maximiliano Rodríguez. A diez del descanso, el delantero no pudo definir en el segundo palo, cuando llegaba en cómoda posición.

Cerca del final, The Strongest logró una aproximación que bien pudo silenciar al estadio CAP. A los 38, la incursión de Joel Amoroso en la derecha terminó en un centro que el zaguero Jusino envió a las nubes.

En el tiempo complementario, el técnico Javier Sanguinetti dispuso el ingreso de Sebastián Sáez para tener mayor volumen en el área. El ingreso del “Sacha” surtió efecto, pero en las dos que tuvo antes de la hora de juego falló por muy poco.

En la hora del partido, Maximiliano Rodríguez tuvo otra aproximación destacada. Controló de buena manera en el área, pero no pudo darle dirección a su disparo.

Un despilfarro constante que en el epílogo se hizo aún más evidente. A los 70′, Rodríguez tocó un balón que se paseó por el área boliviana y, en la siguiente, el “Sacha” falló en el punto penal. Suficiente para que los chilenos tomen el liderato, aunque después de despilfarrar dos puntos en casa.

Cae Coquimbo

El cuadro pirata no pudo con Racing en el puerto del Norte Chico y cayó por 2-1 ante el cuadro argentino, en el duelo por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno tuvo un gran inicio, incluso un remate de Luciano Cabral puso a prueba al arquero de la Roja Gabriel Arias. Sin embargo, un grueso error de Diego Sánchez en la salida permitió la conquista de Santiago Solari, a los 10′.

Una jornada que estaba plagada de errores. Así ocurrió en el arco contrario, cuando el pase atrás de Agustín García no pudo ser controlado por Arias para el 1-1 del local, a dos del entretiempo.

Cuando el duelo terminaba en su primera fracción, una absurda falta de Sebastián sobre Maxi Salas -exjugador de Palestino- terminó en penal, el mismo que Adrián “Maravilla” Martínez cambió por gol y el 2-1.

A los 59 minutos se produjo la gran polémica del duelo. Un gran remate de Andrés Chávez que infló las redes terminó anulado a instancias del VAR, por supuesta mano del argentino.