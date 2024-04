Sigue la hegemonía keniata: Edwin Koech conquista el Maratón de Santiago

El país de los maratonistas sigue marcando la diferencia en Santiago. En esta edición del Maratón, el de 2024, es el keniata Edwin Koech quien logra adjudicarse con la competencia, con un tiempo de dos horas, 10 minutos y 15 segundos, la segunda mejor marca en la historia de la competición. Desde el arranque de la carrera, el africano mostró su capacidad y en ningún momento bajó el ritmo, manteniéndose en la delantera hasta que logró cruzar la meta.

En tanto, el primer chileno que cruzó la meta en los 42k fue Mauricio Flandez, quien recibió las felicitaciones de la diputada Érika Olivera. El deportista y también carabinero envió un sentido mensaje luego de su participación. “Le dedico esto a todos los Carabineros que se levantaron hoy y estuvieron apoyando en el maratón. También agradezco a los productores”, señaló.

“Esta llegada me gusta mucho, porque se aprecia la Alameda y el apoyo de la gente, que ayuda mucho. Al ser en bajada recompensa al atleta, porque es muy duro. Es exigente por Matta, luego de Grecia se puede correr bien”, explicó.

El deportista y carabinero Mauricio Flandez fue el primer chileno en cruzar la meta. Foto: Photosport

La diputada Olivera también tuvo palabras para los competidores chilenos. “Estamos contentos de ser parte de este evento deportivo y recibir a los grandes exponentes nacionales. El maratón año a año hace esfuerzos. Agradezco el premio que lleva mi nombre en la categoría nacional. Es un premio para los deportistas que se reconozca su esfuerzo”, dijo la legisladora.

Por otra parte, la ganadora femenina fue la keniata Josephine Chepkoech. Más atrás llegó su compatriota Euliter Jepchirchir Tanui. Y en el bronce femenino fue para la chilena Giselle Álvarez. “Estoy muy feliz. Pienso que el terreno no era completamente plano, habían algunas subidas y eso hace que existan dificultades en la ruta. La gente en Chile es muy buena, incluso me animaron”, señaló la vencedora.

La atleta nacional, por su lado, se mostró contenta por su tercer puesto. “Estoy emocionada. El público fue increíble. Un mes atrás no hubiese creído lo que pasó. Vengo con una lesión y esto es un logro súper importante. El recorrido es súper duro. Es pura subida hasta el 33k, hice una carrera estratégica. Es motivador y le da un realce ganar un premio. Debe ser valorado el maratón en el país, eso es importante. Yo corro desde antes a que hayan premios, pero es un distintivo”, declaró.

Carlos Díaz tuvo una lucha sin cuartel con Hugo Catrileo. Foto: Photosport

Carlos Díaz se corona en los 21k

En la media maratón, o sea, la competencia de 21 kilómetros, se vivió una gran carrera entre los dos mejores representantes del país: Carlos Díaz y Hugo Catrileo. Los dos nacionales, que se han intercalado récords durante los últimos años, fueron primero y segundo en la capital.

Con una hora, 3 minutos y 23 segundos, Díaz se impuso frente a su compatriota. “Quedé bastante conforme con la carrera. Terminé muy agotado. La verdad es que teníamos ese objetivo de salir a tres minutos los mil metros, lo fuimos cumpliendo todo el tiempo. Solo había que definir, intentar ganar una hermosa carrera. Siempre es un orgullo estar corriendo aquí”, aseguró el ganador.

“Me tenía bastante confianza, solo tenía que llegar con fuerza al último kilómetro. Por eso en la última parte intenté descansar. No había que soltar el cambio. Hugo (Catrileo) intentó atacar desde Plaza Italia y tuve que aguantar. Si me soltaba, ahí no tenía chance de ganar. Pude aguantar en el último kilómetro”, analizó.