El día en que Marcelo Ríos ninguneó a Guillermo Vilas en tierras argentinas: “Lo único que sé es que él fue número dos y yo soy el uno del mundo”

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de la rivalidad deportiva entre Chile y Argentina. Nicolás Jarry (21° ATP) superó al hostil público del ATP 250 de Buenos Aires y batió al histórico Stanislas Wawrinka (60°), por 6-7(3), 6-2 y 7-6(5).

Fueron tres sets y casi tres horas de un enfrentamiento de gran calidad tenística y alta jerarquía, pero que también estuvo marcado por un ambiente ensordecedor. El nacional salió a flote ante un clima adverso, donde tuvo que lidiar con la hostilidad de los transandinos. Silbidos a los tibios ceacheí y cánticos chilenos, además de abucheos y pifias para Jarry en cada servicio. El suizo, en tanto, era celebrado tras cada punto ganado. Ahora, el Príncipe deberá medirse ante el local Tomás Martín Etcheverry, en los cuartos de final del torneo.

En ese sentido, lo ocurrido en el court principal del Buenos Aires Lawn Tennis Club recordó otros episodios de la rivalidad tenística entre ambos países. Otro ejemplo ocurrió en 2022, cuando Alejandro Tabilo cayó en la final del Córdoba Open ante Albert Ramos-Viñolas. Jano llegó desde la qualy y llegó a la instancia final, superando en el camino a cinco tenistas argentinos y sacando ronchas a un público que lo vio como un verdugo constante. Fue abucheado y pifiado constantemente, algo que se apreció aún más en la final, cuando el rival no era local, sino que era español.

El ninguneo de Ríos a Vilas

Por otra parte, el recelo del público argentino también reflota la controversia que protagonizaron Marcelo Ríos y Guillermo Vilas. El éxito de Ríos en el final de la década de los ‘90 trajo consigo comparaciones casi inevitables entre él y Vilas, los máximos exponentes del tenis sudamericano hasta ese momento. El 30 de marzo de 1998, el Chino se convirtió en el primer tenista de esta parte del mundo en alcanzar el primer puesto del ranking ATP. Willy, en tanto, en 1975 logró el segundo lugar.

La posición del argentino, para muchos, es dudosa. Incluso en la actualidad, algunos analistas se decantan con que debería haber llegado a la cima, pero la confección del listado no se lo permitió. En ese sentido ocurrió una controversia que es recordada hasta el día de hoy.

Ríos, fiel a su estilo, no tuvo problemas para menospreciar a oriundo de Mar del Plata tras ser comparados en una conferencia de prensa y lanzó una de sus frases más memorables: “Hace rato que me vienen comparando con Guillermo Vilas y para ser sincero no lo conozco mucho (...) lo único que sé es que él fue número dos y yo soy el uno del mundo”, señaló en una visita a Argentina luego de que un periodista transandino comparara sus logros.

Y claro, la frase desató la polémica en el país producto de la ofensa a uno de los ídolos locales. La comparación entre ambos se acentuó y desde el otro lado de la cordillera restaron mérito a la carrera del Chino, sobre todo amparados en el balance entre los títulos y el palmarés de ambos, donde sale vencedor Vilas.

Sin embargo, Ríos volvería a la carga años después. En declaraciones entregadas a La Tercera en 2004, el zurdo criticó duramente al argentino. “Hoy prima la potencia. El más grande tiene más posibilidades. Todo se volvió un juego de fuerza y físico. Antes no era lo mismo. Vilas no sabía sacar, pero aún así ganó Wimbledon. Un tipo que no sabe sacar, no puede pasar la primera rueda”, sostuvo.

A pesar de que Vilas nunca ganó el certamen más antiguo del mundo y solo avanzó hasta los cuartos de final, Ríos apeló al sarcasmo y volvió a soltar una de sus frases más famosas: “El pasto es para las vacas”.

La historia los enfrentó en la cancha, en 2008. Ambos, evidentemente, estaban lejos de su mejor nivel. Por otro lado, la madurez los alejó de las polémicas anteriores y Ríos se arrepentiría de lo mencionado tras un pleito válido por la segunda jornada del torneo de Portugal del Tour de Veteranos. El ex número uno no le dio respiro al transandino, a quien venció por un expresivo 6-2 y 6-2. “Es uno de los mejores jugadores de la historia. Es muy divertido enfrentar a jugadores diferentes edades. Hoy jugué con Vilas, que es muy simpático y lo tendré en el recuerdo”, indicó el Chino, no dando lugar a ningún pleito.

Vilas ganó 62 títulos, con 929 partidos ganados contra 286 perdidos. Ríos, por su parte, venció en 18 torneos, con 391 partidos ganados y 192 perdidos. Además, el chileno fue el primer tenista de la historia en ganar los tres torneos Masters 1000 sobre arcilla (Montecarlo, Roma y Hamburgo). Vilas, por su parte, conquistó cuatro títulos de Grand Slam (dos veces Australia, una vez el US Open y otra Roland Garros), en 1977 ganó 53 partidos consecutivos sobre tierra batida y conquistó el récord de 16 torneos.