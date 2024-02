“Desde lo emocional fuimos frustrándonos”: la autocrítica de Nicolás Núñez tras la derrota de la UC

Universidad Católica cayó por la cuenta mínima ante Ñublense en el Estadio Santa Laura por su debut en el Torneo Nacional 2024. Si bien hicieron un primer tiempo interesante con algunas llegadas, en la segunda mitad el rendimiento del equipo disminuyó en demasía.

En ese sentido, Nicolás Núñez, el entrenador del equipo, hizo un balance de sus dirigidos. “Creo que el partido fue muy trabado. Si bien no creo que hayamos sido inferiores al rival, nos faltó esa fluidez que nosotros pensábamos que podríamos tener y que creo durante el primer tiempo a ratos la encontramos. Nos faltó sostenerla y sobre todo decaímos mucho en el segundo tiempo”.

Aseguró, además, que debieron haber sacado provecho de la localía: “Con nuestra gente tuvimos que haber sostenido más los mejores momentos y decaímos en esa fluidez que habíamos avanzado. Fue un partido bien accidentado, todas en contra, entonces desde lo emocional fuimos frustrándonos y decayéndonos. No tuvimos la claridad futbolística para reponernos y superar al rival”.

En cuanto al redebut de Nicolás Castillo en el fútbol chileno, entregó las razones que llevaron que partiera desde el inicio: “Venía trabajando muy bien con nosotros, lo vimos en condiciones y por eso fue de titular. Fue un partido donde no tuvo tanta participación”. Descartó además una posible lesión: “Por lo menos el informe hasta ahora es que no ha sufrido ninguna lesión y sabemos que su desgaste es porque no competía hace mucho tiempo, no iba a poder sostener el ritmo de partido y así lo vimos, por eso estaba pensado buscar alternativas, porque iba a sufrir ese desgaste”.

“Es lamentable perder un jugador y quizás esa frustración que mostró lo hizo tomar una mala decisión y enfrentarse con José Cabero”, comento sobre su expulsión por reclamos. “No estamos en condiciones de sufrir bajas porque ya teníamos para este partido y no podemos dar ventaja en eso”, agregó.

Posteriormente tuvo palabras sobre la lesión de Branco Ampuero. “Sufrió un choque con Thomas (Gillier) directo en la zona del muslo. En el entretiempo se resintió mucho y no pudo recuperarse, donde ya teníamos a dos centrales fuera por lesión (Gary Kagelmacher y Alfonso Parot), tuvimos que recurrir a Agustín (Farías)”.

No cerró la opción a buscar nuevos nombres para la última línea cruzada. “Si tenemos alguna opción dentro del mercado, en defensa está la opción. Hay varios nombres que nosotros hemos analizado y entre esos estamos viendo si puede surgir la posibilidad”.

“Hemos fallado, debemos afinar esa tranquilidad para cuando estamos aproximándonos al área, fallamos mucho en las aproximaciones y en ese último pase para instalarnos o dejar en situación de gol a nuestros jugadores (...) nos generamos más que el rival hoy, dominamos y no sufrimos tanto, pero lo terminamos perdiendo”, comentó en relación a la poca efectividad frente al arco.

En el mediocampo dijo haber notado un bajón de rendimiento en relación a lo que venían realizando. “Habíamos funcionado mejor en los partidos anteriores, había sido más fluido. Vi que costó mucho el traslado y la fluidez en los pases porque quizás la cancha no lo permitía mucho pero debimos haber conectado mucho más, estuvimos bajo de acuerdo a lo que veníamos haciendo”.

A pesar de la derrota, Núñez se mantiene con optimismo para los siguientes partidos. “No vamos a decaer y dejar de insistir. Los objetivos siguen latentes, si bien hay una frustración, es el primer partido, lamentablemente teníamos muchas bajas. Si bien sabemos que estos tres puntos eran vitales, también sabemos que no son determinantes para el objetivo que es estar peleando el torneo hasta el final”, sentenció.