Histórico de la selección gala sale en defensa de Alexis Sánchez: “¿Griezmann? No está ni el top 5 de Francia”

“¡Es un cagón! ¡Es un cagón el chileno! ¡Cagón!”, exclamaba Antoine Griezmann a su compañero de equipo Rodrigo de Paul posterior a que el débil lanzamiento penal de Alexis Sánchez fuese detenido con éxito por Jan Oblak en los octavos de final de la Champions League. A raíz de sus dichos, no solo ha salido a la palestra algunas actitudes del futbolista francés que han molestado a más de algún compañero de profesión, sino que también se ha sumado más de un referente del fútbol internacional a prestar apoyo al chileno. Esta vez fue el turno del ex seleccionado galo, Samir Nasri, quien realizó potentes declaraciones disminuyendo la carrera realizada hasta el momento por el “Principito”.

Los recientes ataques del actual delantero de Atlético de Madrid hacia el oriundo de Tocopilla, tal parece ser que han llamado más la atención de lo que el propio Griezmann se esperaba. Fue durante la emisión de un programa televisado de Canal+, donde Nasri, al ser consultado por la carrera de “Grizou”, fue categórico y le bajó varios peldaños a su trayectoria en relación a la del bicampeón de América.

“En mi opinión, no está en el top 5 de Francia. Tal vez en el top 10. Para mí, los mejores son Zidane, Platini, Henry. Todavía le falta para alcanzar ese nivel. Está también Benzema, con Champions y Balón de Oro en su haber. Y posiblemente Ribéry”, aseguró.

Tal como dice el propio jugador que inició su carrera en el Olympique de Marsella, a pesar de haberse coronado campeón del mundo en Rusia 2018, son varios los títulos que aún no ha logrado cosechar. Por ejemplo, aún no posee en su vitrina ningún torneo nacional de primera división, mientras que el “Niño Maravilla” ya acumula cinco tras sus pasos por Colo Colo (2), River Plate (1), FC Barcelona (1) e Inter de Milán (1).

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Nasri respalda de cierta manera al tocopillano. En 2022, durante su tiempo en el Marsella, el ex Sevilla aseguró que le gustaría verlo conformar dupla en ataque con CR7. “Por lo que he oído, Cristiano quiere jugar la Champions League. Un ataque del Marsella con Cristiano Ronaldo-Alexis Sánchez luciría muy bien”, reconoció.

Suma apoyo

Posterior a la viralización de las imágenes, según consignó Marca, el propio jugador francés se puso en contacto con el chileno para explicarle que sus dichos no eran en forma de ataque hacia él, sino que lo que quería era apoyar a sus compañeros. Excusas que Sánchez terminó aceptando.

A pesar de la valorable acción, no ha quitado que voces relevantes en el mundo del fútbol expresen su apoyo al seleccionado nacional y recriminen el actuar de Griezmann.

Uno de ellos fue Jorge Vargas, ex defensor de la selección chilena. “Se equivoca Griezmann porque no conoce la historia de Alexis. Todos los jugadores importantes han fallado penales. Aparte, erraron otros dos más (Davy Klaassen y Lautaro Martínez). Es lamentable lo que dice, él fracasó en el Barcelona y a Alexis lo vendieron al Arsenal. Podría ser más prudente”, comentó en diálogo con Red Gol.

De paso aprovechó la instancia para lanzar dardos al DT de los Colchoneros. “Pero el Cholo (Simeone) está acostumbrado a inculcarle eso a los jugadores del Atlético. Lo de Griezmann es horrible, son compañeros de profesión. Griezmann fracasó en Barcelona y sólo en Atlético ha jugado más o menos bien”.

Ya hacia el final, se tomó el tiempo de alagar el estilo de juego del tocopillano, enfatizando en lo que aporta dentro del campo de juego. “Sánchez es el único jugador distinto que Inter tiene en esa zona del campo. Se recoge, hace jugar”, puntualizó.