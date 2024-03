22 detenidos, 19 denuncias, riñas y graves incumplimientos: el duro informe de Carabineros que salpica a Colo Colo y la U por el Superclásico

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile aún sigue dejando secuelas, pero esta vez fuera de la cancha. Luego de cinco días desde que se jugó el compromiso, Carabineros emitió el informe del partido con sede en el Estadio Monumental, dejando de manifiesto las diversas violaciones al protocolo de seguridad. Ingreso de objetos cortopunzantes, lanzamiento de proyectiles y fuegos de artificio, peleas en la grada y lienzos contra el archirrival son parte de los delitos cometidos por la Garra Blanca.

No obstante, la dirigencia de la U también suma denuncias. Según un mail al que tuvo acceso El Deportivo, la ANFP y la entidad policial habían advertido a los dirigentes de Azul Azul que no asistieran al reducto de Macul con camisetas alusivas al club, ni que tampoco se ubicaran en una zona que no fuera la habilitada para la comitiva estudiantil, sin embargo, Cecilia Pérez, vicepresidenta de los azules, hizo lo contrario.

Los incidentes

Uno de los aspectos más comentados previo al choque entre universitarios y albos era el tema de la seguridad. Con los incidentes de la Supercopa en la retina, las organismos encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones óptimas para la realización del partido se organizaron con el objetivo de evitar que los desmanes del Estadio Nacional volvieran a ocurrir.

Aforo de 32 mil personas, Registro Nacional de Hinchas obligatorio y la nula presencia de público visitante fueron las primeras medidas adoptadas para el compromiso. Además, se dispuso de la presencia de 470 guardias privados y 500 carabineros que tenían como misión requisar cualquier elemento de artificio, arma o un lienzo que incitara a la violencia.

Sin embargo, según el mismo informe evacuado por la policía, muchas de las medidas no se respetaron. De acuerdo a la revisión del documento, se deja registro que “durante el desarrollo del espectáculo, se pudo observar que en el sector de la galería Arica (parte superior e intermedia), las escaleras y vías de evacuación, se encuentran totalmente obstruidas, copadas de público, contraviniendo lo indicado en la Resolución Exenta Nro. 146, de fecha 07.03.2024, de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana”.

En adición, el expediente detalla la serie de infracciones que cometieron los barristas. “Por el mal registro por parte de los guardias de seguridad, durante el ingreso de público, facilitó el ingreso de elementos prohibidos tales como lienzos, cuyas dimensiones superan lo establecido por ley y además gran cantidad de fuegos de artificios (petardos, bengalas, bombas de humo y tronadores) desde las galerías Arica, Cordillera y Caupolicán”, esgrime la policía. Además, se apunta a la Garra Blanca como responsable de exhibir lienzos que incitan a la violencia.

El listado de la entidad policial también describe que “una vez efectuada la apertura de puertas, hinchas del club Colo Colo, proceden a cambiarse de galería desde Galvarino a Cordillera y desde Cordillera a Lautaro y Caupolicán a Océano, por la reja divisoria que rompen y escalando las estructuras interiores” y que “a raíz de la activación de fuegos de artificios en la galería Lautaro, estos fuegos explotaban en dirección al mismo público, produciéndose una riña y lanzamientos entre los mismos hinchas”.

En relación al comportamiento de la parcialidad local se aportan más antecedentes. “Al momento que el club Universidad de Chile anota el primer gol, en la tribuna Rapa Nui Sur, alrededor de 25 hinchas celebran el gol antes mencionado, provocando una alteración en la tribuna, consistente en lanzamientos de objetos y todo tipo de improperios”, agregan. De estos, 16 fanáticos de la U fueron individualizados y se estudia la posibilidad de aplicarse el derecho de admisión por asistir al partido, pese a que no estaba permitido.

El saldo que dejó el enfrentamiento fue de 22 detenidos por ley de control de armas (2), portar arma de fuego y munición (1), orden vigente de detención (8), desorden (8) y oponerse a la acción de Carabineros (2), Además, se realizaron 19 denuncias que están en curso.

El correo electrónico

Pero a pesar de la serie de incumplimientos por parte de Colo Colo en materia de seguridad, la directiva de Universidad de Chile no se queda atrás. Según la revisión de un correo al que tuvo acceso El Deportivo, Felipe De Pablo, Gerente de operaciones y seguridad de la ANFP, envió el día anterior al duelo, una serie de recomendaciones para que todos los actores involucrados (Carabineros, Estadio Seguro, Delegación Presidencial, ANFP, ByN y Azul Azul) estuvieran al tanto del protocolo a seguir el domingo 10 de marzo.

A partir de lo dicho por De Pablo, la concesionaria azul tenía una instrucción clara para resguardar su presencia en Macul. “Llegando la delegación no deportiva de la U, ingresará directo a palco según lo indicado por la seguridad de la U. Deberán descender de la Van en el acceso Océano puerta 16 para subir directo por la escalera del camión TNT. Se indica que nadie bajará a camarines durante el partido. Se mantendrán hasta que la seguridad de Colo Colo lo indique. Los directores de la U que asistan por sus medios, se les sugiere que no asistan con indumentaria de la U. La U deberá enviar nómina de quienes ingresarán al palco de la U”, dice parte del mensaje electrónico.

En base a esta recomendación, Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, protagonizó una bullada polémica en las tribunas del Estadio Monumental. En la antesala del pitazo inicial, la dirigenta asistió con una camiseta alusiva al elenco universitario y se ubicó en un lugar no autorizado para la delegación visitante, ya que estaba contiguo al sector donde se apostaban los aficionados del Cacique. Además, se acercó a los camarines. Sin embargo, no cometió ninguna falta estipulada en las bases.

Así lo confirma el informe de Carabineros. “Al momento de la llegada al recinto deportivo, de la delegación del club Universidad de Chile, la Vicepresidenta del referido plantel Cecilia Pérez Jara, decide no subir al palco que mantenía asignado, trayecto que realizaría con el resguardo de personal de Carabineros y de seguridad privada, los cuales se mantuvieron apostados con el objeto de evitar situaciones como la agresión que acusó la señalada dirigente, en el encuentro de ambos clubes realizado el año 2023. Trasladándose sin seguridad hacia el sector de camarines del club Universidad de Chile, vistiendo con camiseta del club universitario”, señala el escrito del OS13 de Carabineros.

La sugerencia de los encargados de la seguridad no fue bien recibida por la timonel, quien acusó que le quisieron aplicar injustificadamente el artículo 102, referido al Derecho de Admisión y la prohibición de asistir al estadio. “El ex general Christian Fuenzalida, asesor de seguridad de Estadio Seguro, instruye de que debo cambiarme de polera, porque la que traía puesta incitaba a la violencia. Agregó que si no lo hacía, me aplicaría el artículo 102, de derecho de admisión a los estadios y que me tenía grabada como prueba. Nosotros no lo podíamos creer, ¿incitar a la violencia? De verdad nos vimos muy sorprendidos y obviamente muy molestos”, había dicho Cecilia Pérez en conversación con El Deportivo.

Además, la integrante de la mesa directiva de Azul Azul comentó sobre la presencia de hinchas azules en los palcos del sector Rapa Nui, aspecto que también estaba prohibido y advertido en el correo de Felipe De Pablo, ya que se había determinado que no se le venderían tickets al público visitante. “Yo no sé cómo algunos hinchas de la U consiguieron una entrada, porque a nuestro club, por obligación de las bases del campeonato, se cumplió por parte de ByN con la entrega de 30 entradas de cortesía que fueron utilizadas por nuestra dirigencia , funcionarios y jugadores no citados ubicándonos en los dos palcos habilitados para nuestra delegación”, mencionó.