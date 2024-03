Daniela Asenjo retiene el título WBC Silver tras vencer a Victoria Torres en Valdivia

Daniela Asenjo sigue haciendo historia para el boxeo nacional. La luchadora logró mantener el título mundial Silver femenino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), tras imponerse a la mexicana Victoria Torres en Valdivia. La Leona ganó con fallo unánime de los jueces, pero con ajustada diferencia en las tarjetas.

El puntaje fue 95-94, 96-93 y 96-93 en favor de la chilena. De esta manera, esta victoria suma al título de la IBO, que ostenta desde junio de 2022. Asenjo suma un nuevo triunfo en su palmarés, pues se ha coronado a nivel nacional, continental y mundial. Ha sido campeona nacional supermosca; campeona latinoamericana AMB; campeona latinoamericana supermosca OMB, además del campeonato mundial supermosca OIB.

Foto: Daniela Asenjo

Tras la nueva victoria, las expectativas para la pugilista son seguir defendiendo su título y enfrentando a las mejoras boxeadores de su categoría. Su última derrota data de 2016. “Luego de eso, quiero dedicarme a ser entrenadora y formadora, eso es algo que me gusta mucho. Acá en Valdivia tenemos un equipo de boxeo y kickboxing femenino muy fuerte, y me gustaría seguir apoyando a las nuevas generaciones de deportistas desde otra vereda. Hoy es muy difícil dedicarse a ser deportista y me gustaría poder ser apoyo para los niños o jóvenes que quieran competir y poder abrirles el espacio para que se puedan desarrollar”, explicaba la deportista a El Deportivo, hace algún tiempo.

“Que un peleador diga que no hay ansiedad en cada combate es mentira, siempre hay un poco ahí. Eso ayuda a mantenerse alerta, a estar concentrada y hay que saber ocuparlo de buena forma”, explicaba sobre la presión de su disciplina.