Farkas ofrece millonario monto para ayudar a Martín Vargas tras su accidente: “No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron”

A finales de mayo, Martín Vargas fue atropellado por una motocicleta a las afueras de su hogar en Maipú. El histórico boxeador sufrió lesiones de gravedad y fue derivado al Hospital de Urgencia Asistencia Público (ex Posta Central) pero días después fue enviado a su casa. Cuando esto último ocurrió, su hijo del mismo nombre aseguró que aun no tenían certeza de que es lo que aquejaba a su padre. “Los primeros días que mi papá estaba allí nos ofrecieron desde otros centros clínicos que lo trasladáramos, pero en la posta nos dijeron que no era necesario, que él estaba allí con todos los cuidados de especialistas, que con él tendrían mayores atenciones y me quedara tranquilo”, señaló al portal Al Aire Libre.

“Me dijeron ‘su papá va a estar con cuidados intensivos’, y que iba a estar mínimo dos meses, y me dije ‘será, si total estará bien cuidado’, y que querían atenderlo muy bien y que su alta fuera de la Posta Central y no del Hospital del Carmen donde lo iban a trasladar. Pero a los días parece que molestaba, y la situación cambió. Y lo que no cuadra es que nos dijeron que de allí saldría con el alta, y terminan manándolo a la casa, y no nos dan la información que corresponde. Aún no sabemos lo que tiene”, agregó el hijo del expugilista.

Martín Vargas fue atropellado en mayo.

Enterado de esta situación, el empresario Leonardo Farkas sorprendió y ofreció una millonaria suma para ayudar al otrora deportista. “¡El pago de Chile! Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera”, señaló el filántropo, a través de su cuenta de X.

El mensaje finalizó con una frase reconocida en relación al abandono que a veces existe en el país hacia quienes fueron exitosos en el pasado. “No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron”, cerró.