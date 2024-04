El recado de Tiago Nunes a los jugadores de la UC: “Acá nadie tiene el puesto asegurado”

Universidad Católica se comienza a adaptar al nuevo esquema de Tiago Nunes con el transcurso de los entrenamientos. Si bien en la última jornada debutó con una pobre igualdad 0-0 ante Huachipato, el DT brasileño ha fijado un objetivo principal: que su idea futbolística se plasme en el rendimiento de los jugadores de la precordillera.

En ese sentido, Agustín Farías habló la tarde de este martes en conferencia de prensa para abordar el momento actual del equipo y entregar detalles de cómo han sido los primeros días del mandato del nuevo adiestrador. “Está claro que tenemos que mejorar, ir en busca de lo que llevó a Católica a ser campeón cuatro años seguidos, esa es la base. Ojalá que, con el correr del tiempo, podamos llegar a esa identidad”, comentó el volante.

En la UC son conscientes de que deben volver a la senda de los triunfos si es que quieren ser protagonistas del Campeonato Nacional o pelear por puestos para las copas internacionales. Por ahora los números no ayudan mucho: no ganan desde hace cinco partidos (incluyendo la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana) y no han convertido goles en los tres últimos duelos (0-0 vs. Audax Italiano; 0-0 vs. Unión La Calera y 0-0 vs. Huachipato).

Para revertir esta situación, Farías recalcó que Nunes les dejó un aviso apenas arribó a San Carlos de Apoquindo. “El mensaje del técnico fue claro: acá nadie tiene el puesto asegurado. Cuando el entrenador te dice eso, la gente que no viene jugando tiene la oportunidad de mostrarse y eso hace que el entrenamiento sea exigente”, aseguró.

En esa misma dinámica, el exjugador de Palestino quiere dejar atrás los malos resultados y manifestó que “hoy nos cuesta ganar un partido y lo mental es fundamental. Está claro que tenemos buenos jugadores, ahora nos queda ganar con las herramientas que el técnico nos da”.

Por último, el argentino tuvo un momento para referirse a Cobresal, próximo rival que aparece en el horizonte de Tiago Nunes. “Independiente del rival, lo fundamental está en nosotros, en poder mejorar y ser un mejor equipo. Sabemos que estamos al debe. Católica y Cobresal son dos equipos que no han arrancado como querían, nosotros estamos trabajando para eso”, concluyó.

El choque ante el elenco Minero está programado para el próximo sábado a contar de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.