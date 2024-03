Tiago Nunes repasa su arribo a la UC: “Tiene todos los ingredientes para ser un equipo ganador”

Universidad Católica necesita recuperar terreno en el Torneo Nacional. La irregularidad mostrada en el final del campeonato 2023 y el inicio del presente le terminó constando la salida a Nicolás Núñez y ahora, los cruzados ponen toda su esperanza en el trabajo que pueda hacer el brasileño Tiago Nunes, nuevo director técnico de los franjeados.

El adiestrador entregó sus primeras impresiones después de realizar un recorrido por el Complejo de Fútbol Raimundo Tupper en compañía del Gerente Deportivo, José María Buljubasich.

“Las sensaciones son de muchísimo orgullo de estar acá en un club gigante, tradicional y una camiseta muy fuerte. Hemos tenido charlas largas, fui invitado por el Directorio y director deportivo para participar de un proceso. Hemos estado reunidos haciendo presentaciones y compartimos con el club una idea de gestión y manejo de un club de esta talla. Nos pusimos de acuerdo, hay gente con mucha pasión, 100% involucrados con los procesos a corto, medio y largo plazo; identificados totalmente, que creen”, comenzó señalando Nunes.

“Por esto he aceptado la invitación y estoy feliz. Ser llamado desde Brasil para un club tan importante es un motivo de felicidad para mí y mi familia, teniendo en cuenta todo mi recorrido como entrenador. Es un honor estar acá”, agregó.

Consultado sobre qué aspectos conocía de la UC antes de su llegada, explicó que “Católica es un club muy respetado en el extranjero, no necesito explicar dónde está. Toda la gente del fútbol conoce su tradición e historia, pelea todo a nivel nacional y tiene una linda trayectoria internacional. No es necesario explicar su grandeza, por eso, todos esos ingredientes me hicieron aceptar la invitación y creer que sí puedo ser parte de este gran club. Tenemos objetivos comunes: los resultados deportivos y mantener esta linda historia de crecimiento y evolución”.

También se refirió a los primeros contactos con los jugadores. “Ya conozco a gran parte de la plantilla. Hace tiempo sigo el fútbol sudamericano, hay jugadores que jugaron en Brasil y ya conocía. Hay jugadores jóvenes que se destacan, así que es un equipo bueno, con jugadores de experiencia y otros que están comenzando. Tiene todos los ingredientes para ser un equipo ganador”, manifestó.

Sobre las próximas metas, indicó que “el principal objetivo es pelear por títulos, sabiendo que estoy representando a un gran club. Tenemos una gran plantilla, personas y profesionales con condiciones de hacer que Católica siga creciendo. Tenemos un equipo con condiciones de pelear títulos nacionales y a medio/largo plazo, internacionalmente. La tradición de esta camiseta tiene que estar siempre involucrado en objetivos grandes”, sostuvo.

Otro aspecto que remarcó fue el trabajo de las series formativas del club. “Creo muchísimo en eso. El máximo legado que se le puede dejar a un club son los jóvenes que pueden debutar en el primer equipo. La pelota no te pregunta qué edad tienes, si un muchacho tiene condiciones, jerarquías, capacidad técnica y mentalmente fuerte, van a tener oportunidades. Creo muchísimo en una línea de sucesión, para cada puesto, saber qué jugador tiene proyección en cada una de las categorías. El primer mercado es dentro del propio club, tenemos que sacar el máximo provecho”.

Por último, se dio el tiempo para entregarle algunas palabras a los hinchas. “Muchas gracias, agradecer por el apoyo que me han regalado desde que fui anunciado. Por las buenas vibras que han compartido con la gente que vino acá a trabajar, para poner a Católica en un nivel alto y sacar la mejor versión de cada jugador y profesional. Y, principalmente, que la gente se sienta identificada con nuestro trabajo y la trayectoria que empezamos a construir”, cerró Nunes.