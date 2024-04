“El tratamiento fue oportuno; en el momento justo”: las horas más difíciles de Arturo Salah

Una declaración bien intencionada de Miguel Ramírez terminó dejando al descubierto una situación que el entorno de Arturo Salah había acordado mantener en estricta reserva. Deportes Iquique había vencido a O’Higgins y al ex defensor de Colo Colo le pareció que dedicarle la victoria a un ex entrenador que estaba pasando un momento complejo era plenamente válido. “A Arturo Salah, una tremenda persona, aprovecho de enviarle un gran saludo, porque no lo está pasando bien y quiero enviarle mucha energía… Él siempre decía que no hay que mirar en menos nunca a nadie y nunca bajar los brazos”, dijo el campeón de América en 1991.

Sin proponérselo, el estratega de los Dragones Celestes había expuesto una realidad que el fútbol chileno y, sobre todo, el círculo más próximo a Salah se había propuesto tratar con el mayor sigilo posible. El ex jugador, técnico, dirigente y hasta subsecretario de estado padece de una grave enfermedad. Hace cerca de un año que está sometiéndose a un intenso tratamiento. En su entorno dan señales de tranquilidad. Aseguran que la está derrotando.

Preocupación

Horacio Rivas reacciona a las declaraciones de Ramírez, aunque sin cuestionarlas. “Tengo claro que Miguel se tiene que haber enterado por un comentario y que lo hizo con la mejor intención. Buscaba dar parabienes. Yo hubiese hecho el mismo comentario. Lo que hizo fue mostrarle su apoyo”, establece el ex zaguero de Universidad de Chile.

Luego, procurando ser lo más cauteloso posible, da algunos indicios de la realidad que vive Salah. “Esto es una situación muy particular. Lo primero que hay que entender es que debe haber respeto a su familia. Arturo está viviendo un momento de transición, pero está saliendo adelante. Lo que se sabe es lo mismo que le pasa toda persona que se somete a quimioterapia”, sostiene, cuidadosamente.

Arturo Salah, en su paso por la banca de Huachipato (Foto: Agenciauno)

“Nos ha pedido respetar los espacios, este momento. Que lo pueda seguir pasando como lo ha sobrellevado. Está en una etapa de recuperación. Es un tratamiento normal para cualquier persona que sufre esta enfermedad. Lo único que se pide es que esté bien”, añade el ex defensor de la U. “Yo no me encuentro capacitado para dar información de algo que es familiar. Fue complicado, pero todo ha ido saliendo como corresponde. Fue complicado”, insiste.

La inquietud del Ingeniero

La preocupación por el estado de salud de Salah es transversal. Solo en el fútbol, recorre todos los ámbitos por lo que circuló. Entre sus amigos, más aún. En ese ámbito, por ejemplo, uno de los que ha estado más preocupado por su condición ha sido Manuel Pellegrini. El actual entrenador del Betis mantiene una comunicación constante con Salah, una costumbre de toda la vida, considerando el extenso vínculo que mantienen, que nació en la época en que coincidieron en el plantel de Universidad de Chile y que permaneció en el tiempo, al punto de derivar, en algún momento, en un vínculo comercial. “Manuel sabe que está en tratamiento, se ha comunicado con él. La última vez que vino, estuvieron juntos”, sostiene un cercano.

El apoyo que ha recibido de parte de sus amigos y, fundamentalmente, la oportuna actuación y los cuidados de que la ha prodigado su núcleo familiar han permitido superar el susto. Las notorias molestias de la primera sesión de quimioterapia, por ejemplo, desaparecieron notoriamente en la segunda. “El tratamiento fue oportuno, en el momento justo. Está fortalecido”, grafica Rivas.

En ese plano, Salah ha ido dando decididos pasos para recuperar la normalidad en su vida cotidiana. “No podría decir que está haciendo una vida normal, pero ya está haciendo una vida. Está conviviendo con lo que pasó. Lo está llevando de buena manera. Ya no está la preocupación del momento más crítico. Eso ya lo pasó. Su familia actuó en el momento preciso. La atención fue en el momento preciso. Le han ido ganando al bicho raro. Está saliendo a la calle, ha vuelto a compartir con nosotros. Se rodeó de su familia, que ha estado permanentemente con él. Todo eso le ha ayudado”, sentencia Carepato.