La UC de Tiago Nunes sigue al alza: termina sufriendo, pero vence a Unión Española

Santa Laura recibió la edición 173 del duelo (en Primera) entre Unión Española y Universidad Católica. Un cotejo tradicional, que algunos lo catalogan de clásico por el pasado cruzado en Independencia, fue acontecido, que terminó en una victoria para la UC por 2-1, en un duelo de dos tiempos marcados.

Los partidos de los hispanos siempre dejan algo, toda vez que el equipo de Miguel Ponce convierte mucho y también recibe mucho. De alguna forma, se hace atractivo para el neutral. Al tener un buen presente, el cuadro de colonia era un interesante desafío para Tiago Nunes y compañía, para calibrar la levantada cruzada de la mano del brasileño.

El DT hizo varios cambios, como por ejemplo el retorno de Branco Ampuero, como lateral. Aaron Astudillo, quien había tomado el puesto tras la lesión de Guillermo Soto, ni siquiera fue al banco. También volvieron a la estelaridad Menossi, Aravena y Zampedri.

Dentro de un panorama con arranque impreciso, Unión Española evidenciaba un mejor aspecto, manejando de buena manera el balón. El local doblaba por afuera (lateral y puntero), lo que complicaba a una visita a la que le duraba poco la pelota. Mientras César Pinares aparecía a cuentagotas, Alexander Aravena no intervenía. De manera indirecta, Fernando Zampedri quedaba aislado. La primera opción, no tan cercana, fue en los 31′ con un zurdazo desviado de Pinares. Si bien Unión se veía mejor, tampoco le generaba mucho riesgo a Thomas Gillier.

El partido sufre un quiebre en los 34′ con la expulsión de Stefano Magnasco. El improvisado lateral izquierdo, ex Católica, recibió la doble amonestación por falta sobre Ampuero, quien se había proyectado por primera vez hasta el fondo. El juez Francisco Gilabert no dudó y le puso la segunda amarilla al ex Groningen. Con esa acción, los rojos perdieron el control del partido y los estribos. La repentina expulsión de Miguel Ponce también se explica por aquello.

El complemento tuvo un trámite totalmente distinto: Unión, aguantando; y la UC, presionando más arriba y arrinconando al rival. La resistencia de los hispanos llegó hasta el minuto 57, cuando Clemente Montes puso el 1-0 para los cruzados, al definir en el área chica luego de una vistosa jugada de Alexander Aravena. Con desventaja en el marcador y con 10, el partido se convirtió en un dolor de cabeza para el cuadro español.

Sin ser avasallador, la Católica fue eficaz y supo pegar en momentos precisos, encausando la victoria. En los 65′, luego de un córner, un testazo de Fernando Zampedri anotó el 2-0 para los estudiantiles. En un cotejo algo ingrato, el Toro tuvo su recompensa. Llegó a 106 goles en el club, superando a Néstor Isella, quedando como el cuarto goleador histórico (y primero del extranjero).

Punto aparte es el superlativo rendimiento que ha mostrado el joven golero Thomas Gillier, quien tuvo muy buenas intervenciones tras el 2-0, evitando que Unión se metiera en el partido. Ese ímpetu hispano era fundamentalmente gracias a Ariel Uribe. El juego ganó en incertidumbre sobre el final con el descuento de Valentín Adamo. La UC terminó sufriendo, de manera gratuita, pero resistió.

Ahora la tabla aparece más amigable para los cruzados, que suben al quinto puesto con 18 puntos, superando precisamente a Unión Española y también a Colo Colo.

Ficha del partido

U. Española: F. Torgnascioli; S. Ramírez, J. Tiznado, J. Villagra, S. Magnasco; D. González, I. Núñez (86′, B. Carvallo); A. Uribe; B. Yáñez (46′, L. Pavez) (59′, G. Norambuena), F. Frías (73′, V. Adamo) y F. Ovelar (59′, B. Jáuregui). DT: M. Ponce.

U. Católica: T. Gillier; B. Ampuero, D. González, G. Kagelmacher, E. Mena (90′+4′, A. Parot); C. Pinares (86′, A. Canales), L. Menossi, B. González (46′, C. Montes), A. Aravena (90′+4′, C. Cuevas); G. Tapia (73′, J. Ortiz) y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

Goles: 0-1, 57′, Montes, remata en el área chica tras desborde de Aravena; 0-2, 65′, Zampedri, cabezazo tras un tiro de esquina; 1-2, 88′, Adamo, captura el balón luego de un balón detenido.

Árbitro: F. Gilabert. Amonestó a Magnasco, González (UE); Tapia, Ampuero, Montes, D. González, Canales (UC). En los 34′, expulsa a Magnasco (UE) por doble amonestación. En los 41′ expulsa al DT Ponce (UE).

Estadio Santa Laura. Asistieron 8 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.