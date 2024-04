La cifra que deberá pagar Nicolás Castillo por agredir a un entrenador de la U

El delantero de Universidad Católica, Nicolás Castillo, conoció la resolución de la Justicia en la causa que pesaba en su contra, tras agredir verbalmente al entrenador de Baloncesto de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo.

El Tribunal competente determinó suspender el procedimiento a cambio de que el ariete cruzado no se acerque a la víctima y pague los daños ocasionados a su uniforme de trabajo.

Monto que según informó radio Bío Bío asciende a la suma de 15 mil pesos, pese a que la defensa de Arévalo pedía una indemnización de 5 millones de pesos. “La Fiscalía ofreció la suspensión condicional del procedimiento por un año a cambio del pago de $150.000 y la prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, el abogado querellante se negó”, publicó el portal de la emisora.

Fue entonces, cuando la Justicia optó por medida ya anunciada y desoye a la parte acusadora que pedía que reformalizaran a Castillo bajo la ley Estadio Seguro.

Los hechos

El conflicto que dio origen al proceso judicial sucedió en diciembre pasado y el entrenador de los azules afirma que Castillo “venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo, y comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que no sabía donde estaba parado. Le expresó que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes”.

Además, acusó que el futbolista le lanzó una botella de plástico y lo golpeó en reiteradas oportunidades para intentar destruir su indumentaria. Hecho que el propio goleador aceptó y entregó las excusas correspondientes en su momento.

“A través de este mensaje quiero pedir disculpas públicamente por el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el estadio San Carlos de Apoquindo. Sé que no está bien lo que hice y lamento lo sucedido; respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, expresó en dicha oportunidad el hombre que estará frente a Colo Colo este sábado en el estadio Santa Laura (17:30 horas).