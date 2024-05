Fernando Zampedri explica su golazo en el Clásico Universitario: “Es la confianza que me tengo”

Fernando Zampedri no se cansa de hacer historia en la UC. El Toro agigantó su nombre en el Clásico Universitario, con un golazo de antología y superando a Alberto Fouillioux en el listado de máximos anotadores estudiantiles. “Veo a mi familia hacer un esfuerzo increíble. Es difícil mantener siempre los pies sobre la tierra y son un sostén importante para mí. Este gran gol que he convertido hoy, se lo dedico a ellos tres. Es por la confianza que me tengo”, señaló tras el partido a TNT Sports.

“Vi que no llegaba el central y me quedaba un poco atrás, así que tiré la chilena. Siempre busqué que se le abra al arquero. Siempre es lindo. Va a crear en los recuerdos hacerle gol a un clásico. Así estoy que muy contento por eso. Este gol me puso en un lugar en la historia de Universidad Católica, algo sumamente importante, respetando a cada uno de los que están en ese lugar”, agregó.

El goleador reconoce que está cerca de convertirse en el máximo anotador de la historia del club. “Estoy haciendo mi propio camino, en busca de un logro muy importante. Es una historia larga, era un año solamente por un año, pero me fue tan bien que el club siguió confiando en mí. Ahí se abrió una puerta muy grande. Y bueno, hoy estoy por esa puerta que abrí y buscando el récord”, dijo.

Zampedri se contorsiona entre los defensas de la U. Foto: Photosport

“Ojalá sea este año. Como siempre digo, gracias a mis compañeros, gracias como también a mi familia, que es un apoyo importante, es un sostén. Está bueno que sirve para conseguir los tres puntos que vinimos a buscar hoy. Sabía que iba a convertir un gol hoy. Tenía mucha fe. Aunque venía con una molestia muy grande, me costó mucho jugar, pensé que no iba a llegar. El esfuerzo, el sacrificio me hizo que hoy esté”, sumó.

El argentino advierte que terminó con dolencias. “Tuve que salir, no sé qué tendré, pero sabía que podía convertir en esta cancha. Sabía que podía convertir contra este rival y dar un pasito más. Espero que lo hayan disfrutado los hinchas y toda la gente católica, un beso grande para ellos que seguramente están de festejo hoy”, cerró.

Por su parte, Alexander Aravena, el otro anotador cruzado, también mostró su alegría. “Fuimos perseverantes. Es lo que veníamos a buscar”, apuntó, en diálogo con el canal de la transmisión.

“En mi gol vi que Mena fue hacia afuera y yo decidí cerrarla. El de Fernando fue un golazo. El Toro es un histórico de Católica. Es un ídolo para toda la gente. Estoy feliz de que siga sumando y se convierta en el goleador histórico”, sumó el ariete de 21 años.