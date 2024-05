Hernán de Solminihac: “El estadio es algo que me permite ponerle energía y preocupación y salir por un rato de ese dolor que tengo”

Hernán de Solminihac (Puerto Montt, 11 de enero de 1958) es el vicepresidente de Cruzados y el responsable de la Comisión Estadio, a cargo de la construcción del nuevo recinto de la UC. Un sueño para toda la fanaticada de Universidad Católica y un proceso muy especial para el exministro de Obras Públicas y Minería del primer gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, pues ha coincidido con dos momentos muy duros de su vida: la repentina muerte de su esposa Alejandra Aranda y la trombosis pulmonar múltiple que dejó con un importante daño cerebral a su hija mayor Javiera, durante su segundo embarazo. Experiencias que dejó plasmadas en el libro La vida golpea (a veces) demasiado fuerte.

“Ha sido súper difícil, pero la verdad es que Cruzados, el Club Deportivo Universidad Católica y el equipo han sido un ancla muy importante para yo salir adelante. En el proceso de recién fallecida mi señora, en la enfermedad de mi hija, me apoyaron el equipo; la gente; los jugadores; el cuerpo técnico, en cada uno de los momentos, y los psicólogos. Y eso me dio una fuerza gigante”, relata.

“Yo acompañé al equipo al principio de este proceso prácticamente a todos lados y eso me dio una cosa de qué preocuparme, de poderme distraer un poquito. Porque cuando uno sufre un dolor fuerte, tiende a encerrarse y hay que tratar de salir de eso. Y Cruzados fue muy importante”, reconoce el también presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, quien valora la importancia de este proceso en su vida: “El estadio es algo que me permite ponerle energía y preocupación y salir por un rato de ese dolor que tengo. Obviamente el dolor no se va tan rápido, pero sí permite sobrellevarlo mucho mejor. Así que agradezco a todas las personas que han estado detrás del estadio y que me han apoyado en lo personal. Ha sido súper valioso para mí y mi familia”.

Desde el plano emotivo, De Solminihac también recuerda a Sebastián Piñera. “Mire, desgraciadamente, a uno le falta tiempo a hablar con las personas, y uno se da cuenta cuando ya no están. También falleció mi señora. Entonces, tengo toda esa carga de que faltan tiempos para conversar con las personas que uno quiere. De repente, uno se va a temas distintos y no conversa las cosas que a lo mejor son más importantes. Y no tuve la oportunidad de conversar con el expresidente sobre el estadio, pero seguro que va a estar muy contento porque aportará al deporte chileno”, reflexiona.

También se entusiasma con lo que ve. “Es un sueño que empieza a ser realidad, ya está prácticamente el 70%. Por lo tanto, estamos muy contentos de que una idea que nace en 2017, con todas las cosas que significaba poder llegar acá, se está concretando. Entonces es una satisfacción increíble y un orgullo”, recalca.

Un recuerdo permanente

Dentro de todo este proceso, Hernán de Solminihac encontró otra manera para recordar a su esposa: “Yo siempre digo que hay que disfrutar los caminos y no solamente la meta. Pero la meta también es un orgullo cumplirla. Y en ese proceso, como falleció mi señora, están estas plaquitas, y yo le compré a ella también. Así que va a estar reflejada en el estadio. Entonces, es una cosa bonita que sucedió en su momento y va a tener un recuerdo permanente”.

“Fue de inmediato. Apenas falleció mi señora, fue justo cuando vencían los plazos para comprar las plaquitas. Y decidí comprar una para ella. La compré con mis hijos, por cierto, pero yo creo que era importante”, expresa acerca de cómo tomó la determinación de adquirir una de las losas conmemorativas que puso a disposición el club para sus hinchas.

Se detiene un segundo y medita cómo imagina el día de la inauguración. “La verdad es que todavía no he tenido tiempo de imaginarme eso porque estamos todavía en el día a día y hay que ir resolviendo... Cualquier proyecto tiene momentos muy bonitos y momentos en que hay que tomar decisiones, momentos difíciles... Después habrá tiempo de pensar cómo hacerlo, pero si tú me lo preguntas ahora, podría decir que obviamente es una sensación de que la gente disfrute. Que sea un regalo para la hinchada, para la comuna, para el país. Eso me encantaría que fuera”, dice.

Alejandra Aranda, la fallecida esposa de Hernán de Solminihac. Foto: Humanitas Chile.

Y justamente, pensando en los hinchas, el presidente de la Comisión Estadio anticipa que se está viendo la manera de dejar un registro de todo el proceso de construcción de la fortaleza cruzada. “Yo soy académico, así que la documentación para mí es un tema súper importante. Y, por lo tanto, creo que reflejarnos es importante. Tenemos mucha información visual de fotos, videos, etc. Y también muchas entrevistas. Así que probablemente vamos a tener que buscar la mejor forma de que esto quede para la historia”, plantea.

En cuanto a los avances en la venta de palcos y suites, el vicepresidente de la concesionaria asegura que ha sido un éxito y está prácticamente todo vendido. Además, establece una meta para la venta de los abonos, que pronto deberá ser anunciada. “Lo ideal sería repetir lo que teníamos antes, pero también hay que tener espacios libres y buscar mecanismos que nos permitan no solo venderlos, sino que se llene. Eso es muy importante también, porque nosotros creemos que la experiencia del hincha en este estadio va a ser muy valiosa y va a ser muy útil ser local aquí. Además, les va a dar una sensación interesante a los equipos, tanto a nosotros como a los visitantes. Y debiera ayudar a que los jugadores se vean más motivados, veamos buenos espectáculos y ojalá con excelentes resultados”, expone.

Y a propósito de resultados, no oculta su satisfacción con el desempeño de Tiago Nunes: “Ha hecho una labor interesante. Lo importante es que estamos muy tranquilos y muy contentos con el trabajo que está realizando, y porque los resultados se han estado dando. Esperamos que así siga, porque la verdad es que esta institución se merece tener buenos resultados, jugar bien y que la hinchada esté contenta”.

Ejemplo para otros equipos

El exministro se muestra convencido de que el ejemplo de Cruzados podría incentivar a otras instituciones. “Chile ha construido muchos estadios en el último tiempo, pero este estadio tiene un diseño, características y un estándar, para mi gusto, más alto respecto de los que se han construido en el país. Por lo tanto, yo creo que todo el proceso, desde que se crea la idea hasta que se logran los distintos hitos y se llegue a construir, puede ser una experiencia útil para otras instituciones que quieran entrar en esta aventura”, manifiesta.

Otro de los temas de debate del último tiempo ha sido la implementación de césped artificial, que aquí argumenta. “Fue una decisión muy estudiada, incluso con visitas a otros estadios que tenían tecnologías similares, análisis técnico, entrevistas con jugadores que jugaban en canchas de esa naturaleza, con entrenadores, con dirigentes... Estuvimos en Sudamérica y en Europa viendo distintas tecnologías. Decidimos hacerlo porque tenía bastante beneficio para el desarrollo del fútbol. Por un lado, se podía usar mucho más veces la cancha y, por el otro, puede tener usos adicionales para otro tipo de espectáculos y le daba más viabilidad deportiva y económica al proyecto”.

Ante una eventual ampliación a futuro, el vicepresidente de Cruzados opta por la cautela. “Hicimos un estudio de lo razonable de hacer la ampliación desde el punto de vista de capacidad, y creo que está en un número muy razonable porque permite hacer partidos hasta el nivel que uno participa normalmente. Además, le da viabilidad económica y sustentabilidad en la zona, porque todos estos proyectos tienen que pasar por impacto ambiental. Entonces, la comunidad tiene opinión y eso es súper importante también; tener las expectativas que ellos tienen. Creo que estamos bien con un estadio de esta naturaleza, tenemos que sacar provecho para que nos vuelva todo este supuesto económico que estamos haciendo en elaboración para que realmente la institución siga creciendo”, concluye.

Hernán de Solminihac, visitando el futuro camarín cruzado. Foto: Mario Téllez.

La invitación al Presidente Boric

Mientras se define el nombre del estadio, cuyo auspiciador principal, Claro, tendrá un lugar en esa denominación, también se trabaja en la búsqueda de un rival para el partido inaugural. “Hay que ser realista y buscar un equipo que pueda estar acá, que le dé realce a la inauguración del estadio y le dé la historia que esto requiere”, admite.

En esa línea, establece los parámetros para dicho fin: “A uno le gustaría tener los mejores equipos, pero a veces la disponibilidad de ellos no está y los recursos involucrados son importantes. Entonces, hay que hacer algo que sea atractivo, pero que podamos alcanzar. Yo soy bastante estructurado y realista, siempre trato de hacer las cosas que se pueden hacer. Me gusta soñar, pero después hay que aterrizar las cosas al momento de tomar las definiciones”.

Esa jornada inaugural es proyectada con la presencia del Presidente de la República Gabriel Boric e hincha acérrimo de la UC. “Por cierto, está considerado. Ojalá pueda venir, estamos contentos de que venga y pueda darle ese realce que el estadio necesita”, subraya.

De paso, resalta el espíritu del mandatario a la hora de involucrarse en este proyecto: “Él ha ido al estadio un par de veces en este último tiempo, demuestra cierto interés, pero es bastante responsable. Cuando hace una solicitud la hace a través de las redes oficiales. Así que yo creo que es un Presidente hincha, pero bien respetuoso con la institución”.