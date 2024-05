Fernando Zampedri da las claves del buen momento de la UC: “El equipo está convencido; no nos molestó jugar con uno menos”

Fernando Zampedri nuevamente fue el gran protagonista de la victoria de Universidad Católica. En esta ocasión, con dos goles ante Cobreloa. Pese a que la UC jugó con uno menos por grandes pasajes del compromiso, logró dar vuelta el marcador. “Estábamos convencidos, el equipo está convencido. Se está dando lo que entrenamos. No nos molestó jugar con uno menos, rápidamente nos pusimos en ventaja, conseguimos el tercero, nos sentimos cómodos. Nos sirve para llegar a 27 puntos”, señaló tras el partido a TNT Sports.

El cabezazo con que el Toro adelantó a su equipo fue de alta factura. Un tanto que lo deja cada vez más cerca del récord de máximo anotador estudiantil. “Fue un centro bárbaro de Cimbi Cuevas. La agarro bien, al primer palo, fue un lindo gol. Sirvió para sacar ventaja, estábamos con uno menos y necesitábamos el gol rápidamente”, explicó.

Zampedri y Tapia son de las duplas más letales del certamen. Foto: Photosport

También se refirió a una jugada donde intentó emular la chilena ante la U. “Son recursos. Justo voy a picar al primer palo, me recojo al segundo y César (Pinares) justo me ve, la tira por arriba y, bueno, me quedó, porque me voy perfilando y me queda arriba. Tiro la chilena otra vez y pasó al lado del palo. No se pudo dar, pero siempre con confianza y tratando de definir”, dijo.

Cuando fue sustituido, Zampedri salió bajo una ovación de los 11 mil asistentes en Santa Laura. Una situación que grafica su momento en el club de Las Condes. “Estoy contento. Que el público coree tu nombre es sumamente lindo. Me pone muy feliz. Mi familia seguramente está de la misma forma, así que agradecido a la gente”, declaró.

Finalmente, se refirió a su ausencia en el próximo compromiso y a las otras seis bajas que tendrá la UC ante Coquimbo. “El equipo viene muy bien, consiguiendo triunfos importantes. A los que les tocará es jugar el domingo, seguramente van a hacer las cosas como lo venimos haciendo, es una oportunidad para ellos. Espero que salga bien”, apuntó.