Chamuca Barrera acusa hostigamiento de los hinchas de la UC por ser el goleador histórico cruzado: “Dicen que soy un muerto, un innombrable”

Rodrigo Barrera todavía es el máximo goleador de Universidad Católica en la historia. Chamuca marcó 118 tantos con la camiseta estudiantil, una marca que empieza a tambalear con la efectividad que ha mostrado Fernando Zampedri. El golazo que anotó el Toro para decidir el Clásico Universitario le puso a nueve tantos de quien detenta el honor, con margen para incrementar la marca hasta fines de año.

Curiosamente, Barrera no está ni cerca de ser querido en la UC. La razón: en 2004, cuando retornó al país después de pasar por el Olympiakos Nicosia, de Chipre, escogió como destino a la U, cuya camiseta ya había defendido entre 1997 y 2001. La determinación, que en San Carlos de Apoquindo fue considerada una traición, jamás fue perdonada. Una muestra de esa animadversión es que Mario Lepe, leyenda cruzada, ni siquiera lo menciona. En una entrevista concedida a TNT Sports, se refirió a él como “el innombrable”.

Resignación

Barrera se resigna a volver a estar en boca de los hinchas de la UC, a propósito de la marca que intenta batir el transandino. “Hasta que no me pase, estaré en la palestra”, declara en el programa Todos Somos Técnicos, de la estación televisiva que transmite al fútbol chileno.

Luego, defiende el legado que dejó en la UC. “Es que para mí, que dejé de jugar hacer mucho tiempo, la gente no entiende que, si hice esos goles, es porque hice bien mi pega. Porque parece que soy el enemigo número uno. Nunca busqué hacer más goles que nadie. Yo daba pases, tiraba centros, lo hice y lo hice bien, pero mientras (Zampedri) no me pase estaré en la palestra”, insiste.

Rodrigo Barrera, en un partido histórico para la UC: la final de la Copa Libertadores de 1993, ante Sao Paulo. (Foto: Archivo Copesa)

Barrera tiene claro que en la UC no es una persona grata. Sin embargo, advierte respecto del efecto que tal nivel de rechazo produce en sus cercanos. “Que no me valoren es uno y cuando hacen declaraciones, como las de Tagle o Lepe, lo tomo con humor, pero no se dan cuenta de que tengo una familia, hijas, mamá, papá, que se preocupan de por qué la gente me tira mierda”, puntualiza.

El enemigo número uno

El vínculo ineludible con la marca que persigue romper Zampedri se ha traducido, en ese sentido, en una situación incómoda. “Mis hijas ven en redes sociales y salen una cantidad de cosas... Que soy el enemigo número uno, que ojalá me pase, que soy un muerto, un innombrable, una madre, hasta Lucho Jara”, sostiene, a modo de recuento de los agresivos conceptos que le ha tocado soportar.

En esa línea, separa el logro que puede alcanzar Zampedri del legado imborrable que dejó en el club de Las Condes, a pesar de que hoy intenten obviarlo. “Me da lo mismo (si lo pasa en el registro). Zampedri es un gran jugador, un gran goleador, pero me da lo mismo. Los míos yo ya lo hice”, sentencia.

La defensa de Lunari

Aunque lo siente de esa forma, Barrera no está solo en la UC. Ricardo Lunari, quien compartió con el delantero en su paso por el club salió en su defensa. “El Chamuca Barrera, un gran tipo. Fue uno de los primeros que me abrió las puertas de San Carlos. De los primeros en ayudarme a adaptarme a un nuevo país, nuevo club y nuevos compañeros. Siempre positivo, siempre protagonista en la cancha, de esos compañeros que en una jugada abría un partido. Defendió a muerte la camiseta de Católica y se cansó de hacer goles que nos hicieron felices”, valoró.

Luego, intentó entender la decisión de Chamuca de cambiar de bando. “Cuando no le renovaron contrato partió del club y al igual que unos cuantos ex jugadores de Católica fue contratado por un clásico rival. Si se equivocó o no, si se equivocaron o no los otros no es algo que uno pueda juzgar ya que hay que estar en los zapatos de cada uno de ellos y saber las razones. Seguramente, Zampedri lo superará y será el máximo goleador en la historia de la UC. Y se lo merece, pero creo también que el Chamuca, un gran tipo, también permanecerá en el podio de los goleadores, ya que la historia que escribió nada la borrará”, sentencia.