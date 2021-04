El olvido de la UC a su goleador histórico: “Lo tengo asumido”, dice Rodrigo Barrera, que pasó con Covid su 51 cumpleaños

Han sido días complejos para Rodrigo Barrera. El ex delantero quien brilló con las camisetas de la U y la UC, además de otros clubes, se encuentra contagiado de Covid-19. Así pasó su cumpleaños número 51, el 30 de marzo, donde fueron muchos los saludos, aunque se extrañó uno en especial: el de Universidad Católica.

Y es que el Chamuca, quien vistió por última vez la camiseta cruzada en 2002, es lejos el artillero histórico del club, con 117 anotaciones. Un logro que pasa inadvertido en el club. “Por mí, cero problema”, explica a El Deportivo a través de WhatsApp. Un ex jugador al que también se le reconoce como un jugador trayectoria. “No soy ídolo, soy uno más en la U”, afirma con humildad, pese que hace la diferencia: “el hincha de la U te demuestra más su cariño”.

-¿Cómo está usted?

No me siento muy bien, estoy con PCR positivo para Covid)-19. Me siento muy cansado y con mucha tos. Me hice el examen el miércoles pasado y el jueves me enteré que estaba contagiado. Han sido días complejos.

-¿Cómo pasó su cumpleaños?

Fue diferente, por este tema de la enfermedad estuve solo sin familia y sin hijos.

-Fue extraño que Universidad Católica no lo saludara en sus redes, ya que es el goleador histórico…

Bueno, cero problema con ese tema. Lo tengo súper asumido. Gente de la barra y algunos chat de hinchas cruzados me saludaron, a esta edad ya me da lo mismo.

Rodrigo Barrera es el máximo artillero histórico de Universidad Católica, con el que ganó tres títulos. Foto: Archivo Copesa.

-Pero no estaba de más que lo hicieran…

Pero te insisto, por mí no hay ningún problema. Todos mis ex compañeros de Universidad Católica me saludaron y eso es lindo.

-Pero en la U sí lo saludaron ¿Se siente más ídolo de la U que de la UC?

No me siento ídolo de la U, ahí soy uno más. Hice muchos goles, gané campeonatos y eso... Lo que pasa es que el hincha de la U te demuestra más su cariño. Pero en Chile, en general es así, no se respeta tanto a los ídolos. Eso, a diferencia de México, Argentina y otros países. Ellos si respetan a sus glorias o jugadores que hicieron cosas por la selección o sus clubes

-¿Qué se siente ser el artillero histórico de la UC, una marca que ha perdurado tantos años?

Chuta, eso bien significa que hice cosas buenas y que rendí con la Universidad Católica. Gané títulos y también hice muchos goles.

-¿Le gustaría volver a la Católica a trabajar, como lo han hecho tantos históricos del equipo?

No, para nada. Yo estudié y tengo mi empresa. Me siento muy lejos de trabajar en el fútbol.

-¿Sigue ligado al fútbol en alguna materia?

Solamente estoy jugando en la liga, en Quilín. Jugaba cuando se podía, los fines de semana, en la categoría súper senior.

-¿Qué estudió usted?

Yo estudié administración de empresas. Me faltaron 2 años para terminar la ingeniería. Pero ninguna posibilidad de que termine la ingeniería. Ya trabajo hace rato y no tengo tiempo para estudiar. Queda poco tiempo entre hijos, pega y la vida social.